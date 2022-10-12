Whirlpool презентовала рекламный ролик о новой технологии для стиральных машин

Рекламный ролик демонстрирует возможности использования озона для мягкой стирки одежды и белья без использования воды или моющих средств.

Компания Whirlpool India, являющаяся дочерней структурой Whirlpool Corporation, представила новый рекламный ролик, призванный продемонстрировать возможности недавно выпущенных на местный рынок стиральных машин с фронтальной загрузкой.

Рекламный фильм в наглядной форме демонстрирует возможности использования озона для мягкой стирки одежды и белья без использования воды или моющих средств. В ролике, наполненном завораживающими визуальными эффектами, одежда прыгает с парашюта, флиртует и танцует в небесах. И всё это – под звуки популярной песни «Hawa Hawai».

Перед глазами зрителя предстаёт целый фантастический мир, плавно переходящий в цикл стирки, которую осуществляет стиральная машина Whirlpool Xpert Care. Визуальные эффекты вызывают восторг зрителя, а музыка притягивает к себе и не отпускает, делая рекламный ролик незабываемым. Впрочем, как и все прежние рекламные ролики Whirlpool.