Whirlpool презентовала рекламный ролик о новой технологии для стиральных машин

Рекламный ролик демонстрирует возможности использования озона для мягкой стирки одежды и белья без использования воды или моющих средств.
Компания Whirlpool India, являющаяся дочерней структурой Whirlpool Corporation, представила новый рекламный ролик, призванный продемонстрировать возможности недавно выпущенных на местный рынок стиральных машин с фронтальной загрузкой.
Рекламный фильм в наглядной форме демонстрирует возможности использования озона для мягкой стирки одежды и белья без использования воды или моющих средств. В ролике, наполненном завораживающими визуальными эффектами, одежда прыгает с парашюта, флиртует и танцует в небесах. И всё это – под звуки популярной песни «Hawa Hawai».
Перед глазами зрителя предстаёт целый фантастический мир, плавно переходящий в цикл стирки, которую осуществляет стиральная машина Whirlpool Xpert Care. Визуальные эффекты вызывают восторг зрителя, а музыка притягивает к себе и не отпускает, делая рекламный ролик незабываемым. Впрочем, как и все прежние рекламные ролики Whirlpool.
Вице-президент компании Whirlpool India по вопросам маркетинга КГ Сингх комментирует: «Whirlpool создала один из самых заметных и любимых зрителем рекламных роликов. Запустив революционную новую технологию освежения белья озоном, мы решили создать рекламу, которая бы не только позволила ощутить всё волшебство технологии, но и была бы при этом запоминающейся и приятной. Мы верим в то, что благодаря революционным визуальным эффектам и запоминающейся музыке данная реклама позволит установить прочную связь с нашими потребителями».