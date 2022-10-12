7 октября компанией SpaceX был произведен успешный запуск с космодрома на мысе Канаверал двух спутников для американской компании Intelsat. Оба спутника предназначены для передачи через С-диапазон телеканалов на головные станции кабельных сетей по всей территории Соединенных Штатов.

Спутники Galaxy 33 и Galaxy 34 при запуске находились в обтекателе ракеты Falcon. Данная миссия стала уже 12 миссией, в которой участвовал этот разгонный блок Falcon 9, являющийся рекордом как для использования, так и повторного использования разгонного блока. Это также указывает на то, что у компании SpaceX растет уверенность в том, что ее разгонные блоки можно использовать и по истечении заложенного в них десятикратного срока использования.

Вскоре после запуска разгонный блок вернулся на Землю и опустился на дрейфующую в океане палубу баржи. Поэтому не стоит исключать того, что уже в ближайшем будущем он отправится в свой уже пятнадцатый полет.

Что касается двух космических аппаратов Galaxy, то в компании Intelsat подтвердили их исправность и нормальную работу после запуска. В настоящее время они находятся на геостационарной переходной орбите, но уже в ближайшие 10-12 дней будут размещены в плановой орбитальной позиции. Эти спутники должны заменить два других аппарата Intelsat – Galaxy 12 и Galaxy 15, которые находятся на орбите с 2003 и 2005 годов соответственно и срок эксплуатации которых подходит к концу.

Спутник Galaxy 33 имеет современный модуль C-диапазона, являющийся его важнейшим элементом, но также имеет управляемые лучи Ka- и Ku-диапазонов. Он будет размещен в орбитальной позиции 133 градуса западной долготы. Galaxy 33 должен восполнить образовавшийся пробел после того, как в августе мощная геомагнитная буря вывела из строя спутник Galaxy 15.

Спутник Galaxy 34 является спутником исключительно С-диапазона, он должен заменить собой спутник Galaxy 12 в орбитальной позиции 129 градусов западной долготы.

Оба спутника будут транслировать в С-диапазоне телеканалы на головные станции кабельных сетей в Северной Америке, а их запуск является частью программы обязательств компании Intelsat по высвобождению части спектра для дальнейшего использования операторами сетей 5G.

Компания Intelsat планирует запустить еще пять спутников. Galaxy 31 и 32 должны быть запущены в начале ноября – так же на борту ракеты SpaceX. Спутники Galaxy 35 и Galaxy 36 должны улететь на орбиту в декабре на борту ракеты компании Arianespace. И, наконец, последний в этой серии – Galaxy 37 – будет запущен в следующем году, снова с использованием ракеты Falcon 9 от SpaceX.