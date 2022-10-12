UARU

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Профессиональные рекомендации технокомпаниям по выбору офисного дивана

Спецпроект

В последнее время деловой человек и предприниматель всё чаще задумывается об имидже своей компании. И первое, что нужно для создания стиля – это обустроить комфортный и удобный офис, в котором будут находиться только необходимые предметы интерьера.

Офисная мягкая мебель

По мнению стилистов МебельОк обустроить офис IT или другой технологической компании означает создать комфортные условия пребывания для сотрудников, деловых партнёров и посетителей. В сотворении уюта и гармонии немаловажную роль играют офисные диваны – https://www.mebelok.com/divany-krovati/filter-217-4942/ особенный вид мебели со строгим дизайном и простыми формами.  

Критерии выбора

На виртуальной витрине мебельного салона представлен большой ассортимент высококачественных изделий. Недорого можно купить модели для сотрудников и посетителей, которые устанавливают в кабинетах, залах ожидания, переговорных комнатах, зонах отдыха, столовых.

При выборе дивана для офиса стилисты рекомендуют обращать внимание на:

  • Дизайн изделия, который должен одновременно подчёркивать стиль и строгость помещения. Мебель для кабинета начальника часто имеет дополнительные детали, олицетворяющие шик и роскошь. Как правило, это изделия из натуральной или экокожи. Конструкция для приёмной выглядит намного проще, но всё так же презентабельно и благородно. А вот при обустройстве зоны отдыха стилисты рекомендуют отойти от строгих правил и проявить креативность, выбирая более свободную, но в то же время изысканную модель.
  • Материал изготовления. Используемое сырьё должно соответствовать самым высоким требованиям по качеству. Материалы одновременно должны быть гипоаллергенными, долговечными, износоустойчивыми, простыми в уходе. Каркас из натурального материала, прочная обивка, не требующая специального ухода из текстиля, кожи, экокожи или флок, наполнитель из синтепона, пенополиуретана или установленный пружинный блок, обеспечивают прочность и надёжность конструкции.
  • Размеры. Для небольших помещений стоит выбирать компактные конструкции, а для более просторных площадей стоит присмотреть большой офисный диван.  Ширина офисного дивана напрямую зависит от количества посадочных мест – двухместный (ширина от 130 см до 150 см), трехместный (ширина от 160 см до 200 см).

Офисная мягкая мебель

Профессиональные стилисты mebelok рекомендуют устанавливать в офисных помещениях технологичных компаний мебель в классическом или скандинавском стиле. Отлично подходят изделия с минималистичным дизайном, хай-тек, лофт, модерн. А вот прованс для рабочих зон не совсем подходит, так как выглядит максимально романтично.

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