Microsoft возобновила продажи Windows и MS Office в России

В российских магазинах возобновились продажи лицензий на Windows и офисный пакет Microsoft Office 365, которые исчезли из ассортимента ретейлеров в конце марта. Причём в некоторых случаях лицензии стоят на 20% дешевле, чем в начале года. Об этом пишут «Известия».

Лицензии на ПО уже продаются в нескольких крупных магазинах, например, в AllSoft, Softline, «Ого!» и «Регард». Все они были официальными партнёрами Microsoft, пока компания не приостановила бизнес в РФ.

При этом в Softline говорят, что вновь появившиеся продукты – это официальные поставки Microsoft. При этом уточняют, что пакет программ можно активировать только в России. Представители магазинов также добавляют, что приобрести новую лицензию на MS Office 365 нельзя, но покупатели могут продлевать существующие лицензии с помесячной оплатой. Лицензии будут продавать до тех пор, пока не закончатся запасы. Ещё один важный момент – бизнес-клиенты продлить подписку по-прежнему не смогут.

Напомним, в марте текущего года президент Microsoft заявил, что компания прекращает работу в РФ.