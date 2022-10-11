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Vodafone возобновил связь в Лимане и Святогорске

НовостиТелеком

Инженеры Vodafone не только поддерживают связь во многих обесточенных городах, но и продолжают возвращать украинскую сеть на освобожденные территории.

7 октября Vodafone возобновил связь в Лимане Донецкой области. Также покрытие восстановлено в пгт Донецкое и в селе Щурово. А сегодня, 11 октября, связь появилась в городе Святогорск Краматорского района Донецкой области. Инженеры Vodafone продолжают выполнять работы по восстановлению сети и сегодня запустили в эфир две базовые станции в городе.

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Команда Vodafone также работает над увеличением емкости сети и запускает дополнительные базовые станции для улучшения качества покрытия. Ведь трафик в городах и селах с восстановленной сетью растет каждый день.

Для оперативного восстановления инженеры Vodafone активно используют оборудование Starlink, которое выполняет функцию транспортной сети на время проведения аварийных работ по восстановлению обычной транспортной сети. В компании организованы мобильные юниты, которые можно быстро транспортировать и использовать при необходимости. Разработанное инженерами Vodafone решение позволяет быстро обеспечить возможность работы для спасателей, а для жителей – связаться с близкими.

Напомним, в сентябре Vodafone начал восстановление сети на освобожденных территориях Харьковской области.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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