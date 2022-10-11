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Исследователи изобрели способ просмотра прямой трансляции игр под разными углами

НовостиТехнологии

Исследователи из Университета Ватерлоо разрабатывают новый способ просмотра потоковых видеоигр на таких платформах, как Twitch и YouTube. Технология позволяет превращать видеопоток, передаваемый в формате 2D, в интерактивное 3D-видео, давая зрителям возможность просматривать его под разными углами.

Во многих многопользовательских играх-шутерах существует режим просмотра, позволяющий пользователям наблюдать за происходящим из разных углов. Это дает прекрасную возможность изучать стратегии, использующиеся другими игроками, или наслаждаться тем, как выдающийся игрок уничтожает конкурентов. Однако для этого вы должны играть в игру.

Джереми Гартманн и Дэниел Фогель из Черитонской школы компьютерных наук при Университете Ватерлоо опубликовали свое исследование в конце апреля. В нем авторы объясняют способ достижения эффекта, подобного тому, который дает режим зрителя, но без установки игры.

Технология позволяет принимать видеопоток в формате 2D и добавлять в него буфер глубины игры, позу камеры и матрицу проекции. Таким образом создается интерактивная 3D-среда, которую зрители могут исследовать, когда стример играет в игру. Зрители могут свободно перемещать камеры как в режиме 3D, так и в режиме VR.

Сначала кажется, что это все выглядит просто как странный ракурс происходящего на экране, наложенный на серый фон. Однако это не то же самое, что режим зрителя в игре. Все, кроме перспективы, с которой смотрит игрок, нетекстурировано. Кроме того, все, что находится вне просмотра потока, не анимируется. К примеру, в видео выше вы можете увидеть, как модель игрока полностью воспроизведена, но при этом она скользит вокруг среды, словно стоит на колесах.

Отсутствие текстур и анимации несколько ухудшает впечатление просмотра игры. Но стоит учитывать, что этот метод рендеринга прямых трансляций видеоигр в 3D еще находится в зачаточном состоянии. Усовершенствование технологии, которую описывают Гартманн и Фогель, и машинное обучение могут в итоге принести нам возможность просмотра лучших и более приятных интерактивных прямых трансляций, которые будут привлекать зрителя к использованию игры.

Напомним, ранее в японской компании NTT DOCOMO заявили о создании первой в мире системы виртуальной реальности (VR) с поддержкой 8K 3D для передачи живого потокового видео.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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