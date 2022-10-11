Исследователи изобрели способ просмотра прямой трансляции игр под разными углами

Исследователи из Университета Ватерлоо разрабатывают новый способ просмотра потоковых видеоигр на таких платформах, как Twitch и YouTube. Технология позволяет превращать видеопоток, передаваемый в формате 2D, в интерактивное 3D-видео, давая зрителям возможность просматривать его под разными углами.

Во многих многопользовательских играх-шутерах существует режим просмотра, позволяющий пользователям наблюдать за происходящим из разных углов. Это дает прекрасную возможность изучать стратегии, использующиеся другими игроками, или наслаждаться тем, как выдающийся игрок уничтожает конкурентов. Однако для этого вы должны играть в игру.

Джереми Гартманн и Дэниел Фогель из Черитонской школы компьютерных наук при Университете Ватерлоо опубликовали свое исследование в конце апреля. В нем авторы объясняют способ достижения эффекта, подобного тому, который дает режим зрителя, но без установки игры.

Технология позволяет принимать видеопоток в формате 2D и добавлять в него буфер глубины игры, позу камеры и матрицу проекции. Таким образом создается интерактивная 3D-среда, которую зрители могут исследовать, когда стример играет в игру. Зрители могут свободно перемещать камеры как в режиме 3D, так и в режиме VR.

Сначала кажется, что это все выглядит просто как странный ракурс происходящего на экране, наложенный на серый фон. Однако это не то же самое, что режим зрителя в игре. Все, кроме перспективы, с которой смотрит игрок, нетекстурировано. Кроме того, все, что находится вне просмотра потока, не анимируется. К примеру, в видео выше вы можете увидеть, как модель игрока полностью воспроизведена, но при этом она скользит вокруг среды, словно стоит на колесах.

Отсутствие текстур и анимации несколько ухудшает впечатление просмотра игры. Но стоит учитывать, что этот метод рендеринга прямых трансляций видеоигр в 3D еще находится в зачаточном состоянии. Усовершенствование технологии, которую описывают Гартманн и Фогель, и машинное обучение могут в итоге принести нам возможность просмотра лучших и более приятных интерактивных прямых трансляций, которые будут привлекать зрителя к использованию игры.

Напомним, ранее в японской компании NTT DOCOMO заявили о создании первой в мире системы виртуальной реальности (VR) с поддержкой 8K 3D для передачи живого потокового видео.