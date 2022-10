В Украине наблюдаются сбои в работе интернета

Сетевые данные в режиме реального времени фиксируют сбои в работе интернета во многих регионах Украины. Как правило, они вызваны перебоями в электроснабжении на фоне серии российских ракетных атак по критически важной инфраструктуре. Об этом сообщает Netblocks в Twitter.

Подключение украинских пользователей к интернету упало до 83% от обычного уровня, то есть интернет-трафик из-за ракетных атак снизился на 17%.

⚠️ Update: Live network data show significant disruptions to internet access in #Ukraine amid a series of Russian attacks targeting multiple regions of the country; metrics indicate national connectivity now at 83% of ordinary levels 📉

📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CJD3 pic.twitter.com/uWALaG3ptp

— NetBlocks (@netblocks) October 10, 2022