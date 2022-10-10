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В магазинах Apple и Google найдены вредоносные приложения: почему это опасно

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Злоумышленники, стоящие за разработкой и распространением недавно обнаруженных вредоносных рекламных приложений, работают по крайней мере с 2019 года. Однако в последнее время работа группы стала более совершенной, что позволило злоумышленникам выйти за пределы привычных атак на Android устройства и начать атаковать экосистему iOS.

В ходе последней кампании, по словам экспертов из исследовательской группы Satori Human Security, было использовано 80 программ для Android. Кроме того – 9 приложений в Apple App Store. В целом, утверждают эксперты, вредоносные программы были загружены не менее 13 миллионов раз.

В чем опасность?

После загрузки на гаджет вредоносные программы видоизменяют другие приложения. Это делается для того, чтобы накручивать количество просмотров цифровой рекламы или воспроизводить скрытую рекламу, которую пользователь не видит. Основная цель злоумышленников – получение мошеннических просмотров. Также это позволяет отслеживать нажатия по рекламным баннерам, чтобы отточить способность группы подрабатывать их позже.

Команда экспертов, обозначившая обнаруженные вредоносные программы для удаления из официальных магазинов, назвала последнюю атаку «Сцилла». Самая первая версия атаки называлась «Посейдон», затем – «Харибда». В команде Satori Human Security объяснили в своем отчете, что «Сцилла» является уже третьей волной атак от группы злоумышленников.

«Нынешнее объявление о срыве атаки “Сцилла” – названной в честь внучки Посейдона – отражает новый виток эволюции группы злоумышленников, стоящих за ее организацией, – комментируют представители группы Satori Human Security. – В то время как атаки “Посейдон” и “Харибда” были полностью сосредоточены на приложениях для Android, наша команда нашла доказательства того, что “Сцилла” дополнительно нацелена на программы iOS и расширила атаку на другие части экосистемы цифровой рекламы».

Команда Satori Human Security обратилась к компаниям Google и Apple с просьбой об удалении вредоносных приложений и продолжает работать с разработчиками программного обеспечения для рекламы, чтобы уменьшить последствия атак.

«Эта тактика в сочетании с технологиями введения в заблуждение, которые впервые наблюдались во время атаки “Харибда”, демонстрируют повышенную утонченность злоумышленников, стоящих за атакой “Сцилла”, – добавляют в Human. – Эта атака продолжается, и пользователям следует ознакомиться со списком приложений, приведенным в отчете, и подумать об их удалении со всех устройств».

Напомним, ранее эксперты выявили ряд уязвимостей в сетях 4G/LTE, которые могут быть использованы хакерами для подделки места расположения мобильного устройства и распространения фальшивых сообщений.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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