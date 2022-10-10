В компании Eutelsat Communications (Франция) обвиняют Иран в умышленном создании помех работе двух принадлежащих ей спутников.

В заявлении парижской компании отмечается, что помехи появились 26 сентября и повлияли на «передачу сигнала нескольких цифровых телевизионных и радиоканалов, осуществляющих трансляции на фарси из-за пределов Ирана, а также ряда других каналов».

По информации издания Broadband TV News, глушение повлияло на работу спутника Hotbird 13C, расположенного в премиальной орбитальной позиции Eutelsat – 13 градусов восточной долготы, а также на работу спутника Eutelsat 7B (7 градусов восточной долготы).

Воспользовавшись специально разработанной системой помех, в компании Eutelsat пришли к выводу, что «аплинк, передающий все несущие, создающие помехи работе спутников, находится в Иране».

Компания Eutelsat работает на дипломатическом уровне и использует все надлежащие национальные и международные процедуры. Руководство компании также направило официальные письма в соответствующие органы власти Ирана, напомнив им о том, что намеренное создание электромагнитных помех прямо запрещено Регламентом радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU).

Техническая команда оператора находится в тесном контакте с пострадавшими клиентами, стараясь максимально смягчить негативный эффект, который создает им помехи.

Нынешняя ситуация с глушением спутникового сигнала – это уже не первый подобный случай, к которому причастен Иран. В 2012 году BBC, France 24, Deutsche Welle и Голос Америки пострадали от глушения, которое, как полагают, производилось с территории Ирана и Сирии.