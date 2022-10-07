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Samsung разрешила использование Tizen TV на смарт-телевизорах других брендов

НовостиТехнологии

Операционную систему Tizen обычно связывают с телевизорами производства компании Samsung. При этом она является одной из самых популярных платформ для смарт-телевизоров на рынке. Однако недавно корейский технологический гигант пролицензировал свое программное обеспечение для австралийской компании Tempo.

Согласно информации, обнародованной австралийским изданием Channel News, телевизоры сторонних брендов с операционной системой Tizen изначально появятся на рынке Великобритании, Франции, Италии, Испании, Новой Зеландии и Австралии.

Компания Tempo владеет правами на установку операционной системы Tizen на телевизоры нескольких своих брендов, среди которых – Linsar, Bauhn и Akai. Пользователи новых телевизоров также получат доступ к каналам и программам Samsung TV Plus. Уже известно, что стоимость 65-дюймовой модели Bauhn будет составлять 699 австралийских долларов (примерно 470 евро).

Этот шаг позволит поставить программное обеспечение Tizen от Samsung в более выгодную конкурентную позицию наряду с такими платформами как Google TV и webOS от LG. Это будет достигаться благодаря более широкому продвижению в мире. А создание новой программы намекает также на то, что это партнерское соглашение является лишь первым в серии таких соглашений, которые может заключить Samsung.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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