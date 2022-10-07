Samsung разрешила использование Tizen TV на смарт-телевизорах других брендов

Операционную систему Tizen обычно связывают с телевизорами производства компании Samsung. При этом она является одной из самых популярных платформ для смарт-телевизоров на рынке. Однако недавно корейский технологический гигант пролицензировал свое программное обеспечение для австралийской компании Tempo.

Согласно информации, обнародованной австралийским изданием Channel News, телевизоры сторонних брендов с операционной системой Tizen изначально появятся на рынке Великобритании, Франции, Италии, Испании, Новой Зеландии и Австралии.

Компания Tempo владеет правами на установку операционной системы Tizen на телевизоры нескольких своих брендов, среди которых – Linsar, Bauhn и Akai. Пользователи новых телевизоров также получат доступ к каналам и программам Samsung TV Plus. Уже известно, что стоимость 65-дюймовой модели Bauhn будет составлять 699 австралийских долларов (примерно 470 евро).

Этот шаг позволит поставить программное обеспечение Tizen от Samsung в более выгодную конкурентную позицию наряду с такими платформами как Google TV и webOS от LG. Это будет достигаться благодаря более широкому продвижению в мире. А создание новой программы намекает также на то, что это партнерское соглашение является лишь первым в серии таких соглашений, которые может заключить Samsung.