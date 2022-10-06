В Украине разрешена ретрансляция ещё семи телеканалов

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию расширил перечень иностранных телерадиоорганизаций, программы которых разрешено ретранслировать в сетях платного телевидения. На заседании 6 октября регулятор внес в этот список еще 7 каналов.

Вот эти телеканалы:

Eurosport 1;

Eurosport 2;

Megogo Футбол+;

4ever cinema;

Travel and Adventure;

OstWest;

Black.

В Нацсовете отмечают, что у дистрибьюторов контента осталось чуть больше месяца, чтобы подать заявку на включение их каналов в новый список.

Напомним, 15 сентября Нацсовет обнародовал новый перечень иностранных телеканалов, которые разрешено распространять на территории Украины. В нем вместо 185 было всего 49 каналов.

29 сентября в этот перечень было добавлено еще 18 телепрограмм.