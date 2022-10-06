В Украине разрешена ретрансляция ещё семи телеканалов

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию расширил перечень иностранных телерадиоорганизаций, программы которых разрешено ретранслировать в сетях платного телевидения. На заседании 6 октября регулятор внес в этот список еще 7 каналов.
Вот эти телеканалы:
- Eurosport 1;
- Eurosport 2;
- Megogo Футбол+;
- 4ever cinema;
- Travel and Adventure;
- OstWest;
- Black.
В Нацсовете отмечают, что у дистрибьюторов контента осталось чуть больше месяца, чтобы подать заявку на включение их каналов в новый список.
Напомним, 15 сентября Нацсовет обнародовал новый перечень иностранных телеканалов, которые разрешено распространять на территории Украины. В нем вместо 185 было всего 49 каналов.
29 сентября в этот перечень было добавлено еще 18 телепрограмм.