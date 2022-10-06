Ракета Atlas V вывела на орбиту два европейских спутника связи

Спутники SES-20 и SES-21, построенные компанией Boeing, позволять европейскому оператору SES и дальше оказывать услуги по распространению телевизионных каналов и сетей связи. Они помогут высвободить частотный ресурс С-диапазона, что позволит более стремительное развитие технологии мобильной связи 5G на территории США.

Два спутника были запущены в космос с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Она стартовала с площадки станции аэрокосмических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 4 октября в 17:36 по местному времени.

Спутники SES-20 и SES-21 будут работать в орбитальных позициях 103 градуса западной долготы и 131 градус западной долготы соответственно. Ввод их в эксплуатацию намечен на ноябрь текущего года. Оба спутника C-диапазона позволят оператору SES и дальше обеспечивать предоставление услуг по передаче сигнала телевидения и радио для миллионов американских домохозяйств. Спутники будут также предоставлять другие важные услуги связи.

Спутники SES-20 и SES-21 являются вторым и третьим спутниками С-диапазона, которые компания SES запустила на орбиту в рамках реализации программы высвобождения до декабря 2023 нижнего блока С-диапазона шириной 300 МГц. При этом оператор сохранил непрерывность предоставления услуг. SES-22 стал первым спутником С-диапазона, который был запущен в космос летом 2022 года.