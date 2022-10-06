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Ракета Atlas V вывела на орбиту два европейских спутника связи

НовостиСпутниковая связь

Спутники SES-20 и SES-21, построенные компанией Boeing, позволять европейскому оператору SES и дальше оказывать услуги по распространению телевизионных каналов и сетей связи. Они помогут высвободить частотный ресурс С-диапазона, что позволит более стремительное развитие технологии мобильной связи 5G на территории США.

Два спутника были запущены в космос с помощью ракеты Atlas V компании United Launch Alliance (ULA). Она стартовала с площадки станции аэрокосмических сил на мысе Канаверал, штат Флорида, США, 4 октября в 17:36 по местному времени.

Спутники SES-20 и SES-21 будут работать в орбитальных позициях 103 градуса западной долготы и 131 градус западной долготы соответственно. Ввод их в эксплуатацию намечен на ноябрь текущего года. Оба спутника C-диапазона позволят оператору SES и дальше обеспечивать предоставление услуг по передаче сигнала телевидения и радио для миллионов американских домохозяйств. Спутники будут также предоставлять другие важные услуги связи.

Спутники SES-20 и SES-21 являются вторым и третьим спутниками С-диапазона, которые компания SES запустила на орбиту в рамках реализации программы высвобождения до декабря 2023 нижнего блока С-диапазона шириной 300 МГц. При этом оператор сохранил непрерывность предоставления услуг. SES-22 стал первым спутником С-диапазона, который был запущен в космос летом 2022 года.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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