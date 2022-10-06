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Индия хочет, чтобы производители смартфонов добавили поддержку навигационной системы NavIC

НовостиСпутниковая связь

Индия поощряет производителей смартфонов, работающих на континенте, обеспечить поддержку на будущих устройствах местной навигационной системы Navigation with Indian Constellation (NavIC).

Принято считать, что навигационную систему NavIC (также известна под названием Индийская региональная навигационная спутниковая система IRNSS) можно поставить в один ряд с зарубежными навигационными системами. Она аналогична американской GPS, российской ГЛОНАСС или европейской Galileo.

Подобно многим другим финансово инклюзивным приложениям, разрабатываемым в Индии, NavIC будет предоставлять навигационные услуги для плохо обслуживаемых и совсем необслуживаемых общин. Это поможет точно определить позиционирование и время с помощью спутниковой системы, разработанной Индийской организацией космических исследований (ISRO). Система охватывает Индию, а также регионы, простирающиеся на расстояние до 1500 км от ее границ.

С IRNSS в единой системе работают Стандартная служба позиционирования (SPS) и Ограниченная служба (RS). Название NavIC было предложено премьер-министром Индии Нарендрой Моди, призвавшим разработать систему наземной и морской навигации, отслеживания транспортных средств и управления автопарком. Он также предложил включить в ее состав инструменты борьбы с чрезвычайными ситуациями. Система NavIC получила предварительное одобрение в 2006 году и работает с 2018 года. Среди прочего на нее была возложена миссия оказания помощи в ориентировании в режиме реального времени как пользователям транспортных средств, так и идущим пешком. Услуга может помочь направлять туристов и путешественников и обеспечивать голосовую и визуальную навигацию для водителей.

Благодаря группировке из восьми спутников, расположенных на высоте примерно 36 000 километров над поверхностью Земли, служба NavIC способна обеспечивать реальное отслеживание транспортных средств в городских районах Индии. Она также может предупреждать находящихся в открытом море рыбаков, где нет наземного подключения к сети, с помощью экстренных извещений. Система отслеживания также использовалась для выявления и передачи важной информации в районах, где регулярно случаются стихийные бедствия.

В правительстве Индии желают расширить охват NavIC, поощряя производителей мобильных устройств сделать свои устройства совместимыми с индийской навигационной службой. Но такие компании, как Samsung, Xiaomi и Apple, имеют собственные проблемы. В основном он связаны с привязанными затратами на разработку ранее непризнанного стандарта навигации и возможными перебоями в обслуживании, которые могут возникнуть из-за различных требований к аппаратному обеспечению. На это указывают два источника в индустрии, а также об этом свидетельствуют правительственные документы, с которыми ознакомился Reuters.

В прошлом месяце в правительстве Индии заявили, что NavIC «по показателям точности позиционирования не уступает системе GPS, разработанной в Соединенных Штатах Америки», и намерены расширить покрытие службы на весь мир. В Индии подчеркивают, что поскольку управление такими системами, как GPS и ГЛОНАСС, осуществляется оборонными министерствами соответствующих стран, гражданские службы других стран должны переходить на использование национальных продуктов.

Такое мышление явилось причиной разработки NavIC как местной системы позиционирования, которая будет находиться под контролем Индии. В определенной ситуации нет риска отмены или отказа в предоставлении услуги, – говорится в заявлении для прессы, опубликованном в 2021 году.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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