UARU

UARU

YouTube вредит сну подростков сильнее других популярных приложений, – исследование

НовостиВидеосервисы

Подростки, которые пользуются YouTube перед сном, на 24% чаще страдают от бессонницы, чем те, кто не пользуется приложением.

Новое исследование доказывает, что далеко не все приложения одинаково вредны для сна подростков. Однако YouTube, наверное, является одним из самых плохих в этом плане.

Это современный мир и подростки используют технологии и социальные медиа, чтобы общаться с другими и подключаться к источнику знаний. Однако, несмотря на все преимущества новых современных технологий, у них есть и свои недостатки. И это то, что заставляет родителей по всему миру волноваться. Они хотят иметь уверенность в том, что их ребенок извлекает пользу из социальных сетей, но вместе с тем осознают и негативные стороны.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Исследователями было установлено, что YouTube особенно негативно влияет на сон подростков. Исследование, с которым можно подробно ознакомиться по этой ссылке, выявило, что существуют некоторые приложения, способные с большей вероятностью мешать ночному сну молодежи.

Мнение специалиста

Исследователи заметили, что пользователи YouTube постоянно жаловались на бессонницу, чего не наблюдалось в случае со зрителями традиционного телевидения. Майкл Градисар, руководитель отдела науки о сне в Sleep Cycle, заявил, что встречал много молодых пациентов, которым тяжело спать ночью.

По его словам, подростки рассказывали, что пытаются выключать социальные медиа и мобильные телефоны за час до сна, поскольку понимают, что это должно помочь им улучшить сон. Однако они не могут оторваться от YouTube. Цель нового исследования заключалась в том, чтобы узнать, существуют ли определенные приложения, которых следует избегать как подросткам, так и взрослым, если они хотят лучше спать.

Исследователи выбрали более 700 подростков в возрасте от 12 до 18 лет и расспросили их о том, сколько времени они проводят за использованием новых технологий. Это включало в себя мобильные телефоны, видеоигры, телевидение и интернет, а также их использование перед сном. Исследователи обнаружили, что каждые 15 минут, которые подростки проводили за просмотром YouTube, на 24% усиливали риск бессонницы по сравнению с теми, кто не смотрел YouTube перед сном. Они также сравнили YouTube с потоковыми службами, такими как Netflix, но обнаружили только корреляцию с YouTube. Поэтому, возможно, именно от этой платформы подросткам лучше держаться подальше перед сном.

Ранее сообщалось, что YouTube будет показывать в два раза больше рекламы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Для Android 14 аппаратная поддержка видеокодека AV1 станет обязательной

Среди требований операционной системы Android 14 станет обязательной аппаратная поддержка открытого видеокодека AV1 на смартфонах и планшетах.
Новости

Страны ЕС переходят на единый стандарт зарядных устройств

В ЕС поддержали закон, требующий от производителей потребительской электроники обеспечить поддержку стандарта USB Type-C до 2024 года.
Новости

Руководителем Международного союза электросвязи впервые стала женщина… И она – американка

Страны-члены Международного союза электросвязи (МСЭ, или по-английски ITU) избрали Дорин Богдан-Мартин новым генеральным секретарем организации.
Новости

Инженеры разработали растягиваемый дисплей

Эти дисплеи, способные растягиваться и отображать яркие цвета, могут в будущем революционным образом изменить принципы нашего взаимодействия с электроникой.
Новости

Из-за урагана Ян прекратили работу телерадиостанции и операторы связи во Флориде

По меньшей мере 21 радиостанция и 6 телеканалов, вещающих в американском штате Флорида, были вынуждены приостановить вещание из-за урагана Ян.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить