YouTube вредит сну подростков сильнее других популярных приложений, – исследование

Подростки, которые пользуются YouTube перед сном, на 24% чаще страдают от бессонницы, чем те, кто не пользуется приложением.

Новое исследование доказывает, что далеко не все приложения одинаково вредны для сна подростков. Однако YouTube, наверное, является одним из самых плохих в этом плане.

Это современный мир и подростки используют технологии и социальные медиа, чтобы общаться с другими и подключаться к источнику знаний. Однако, несмотря на все преимущества новых современных технологий, у них есть и свои недостатки. И это то, что заставляет родителей по всему миру волноваться. Они хотят иметь уверенность в том, что их ребенок извлекает пользу из социальных сетей, но вместе с тем осознают и негативные стороны.

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Исследователями было установлено, что YouTube особенно негативно влияет на сон подростков. Исследование, с которым можно подробно ознакомиться по этой ссылке, выявило, что существуют некоторые приложения, способные с большей вероятностью мешать ночному сну молодежи.

Мнение специалиста

Исследователи заметили, что пользователи YouTube постоянно жаловались на бессонницу, чего не наблюдалось в случае со зрителями традиционного телевидения. Майкл Градисар, руководитель отдела науки о сне в Sleep Cycle, заявил, что встречал много молодых пациентов, которым тяжело спать ночью.

По его словам, подростки рассказывали, что пытаются выключать социальные медиа и мобильные телефоны за час до сна, поскольку понимают, что это должно помочь им улучшить сон. Однако они не могут оторваться от YouTube. Цель нового исследования заключалась в том, чтобы узнать, существуют ли определенные приложения, которых следует избегать как подросткам, так и взрослым, если они хотят лучше спать.

Исследователи выбрали более 700 подростков в возрасте от 12 до 18 лет и расспросили их о том, сколько времени они проводят за использованием новых технологий. Это включало в себя мобильные телефоны, видеоигры, телевидение и интернет, а также их использование перед сном. Исследователи обнаружили, что каждые 15 минут, которые подростки проводили за просмотром YouTube, на 24% усиливали риск бессонницы по сравнению с теми, кто не смотрел YouTube перед сном. Они также сравнили YouTube с потоковыми службами, такими как Netflix, но обнаружили только корреляцию с YouTube. Поэтому, возможно, именно от этой платформы подросткам лучше держаться подальше перед сном.

Ранее сообщалось, что YouTube будет показывать в два раза больше рекламы.