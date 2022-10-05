Страны ЕС переходят на единый стандарт зарядных устройств

В Европейском Союзе принят закон, требующий от производителей переносной потребительской электроники обеспечить до конца 2024 года поддержку стандарта USB Type-C в качестве порта для подключения зарядных устройств. Весной 2026 года действие нового закона распространится также на лэптопы.

Парламентский докладчик Алекс Агиус Салиба отметил:

«Единственное зарядное устройство наконец-то станет реальностью в Европе. Мы ждали эти правила более десяти лет, но наконец-то можем оставить в прошлом потребность огромного количества различных зарядных устройств. Этот закон имеет широкие перспективы, поскольку он позволяет разрабатывать в будущем инновационные решения в сфере зарядных устройств, что в конечном итоге принесет пользу всем – от разочарованных потребителей до нашей уязвимой среды. Сейчас довольно тяжелые времена для политиков, но мы показали, что в ЕС не исчерпаны идеи и решения, способные улучшить жизнь миллионам жителей стран Европы и вдохновить жителей других частей мира последовать этому примеру».

Предложение о разработке данного закона появилось еще в прошлом году, а его утверждение было обусловлено необходимостью сократить объемы «электронного мусора». Но с принятием закона пользователям больше не придется покупать новое зарядное устройство каждый раз после покупки нового гаджета или бытового прибора, выбрасывая старую «зарядку» на свалку. Многие производители оборудования уже сделали USB Type-C стандартом де-факто из-за его унифицированной технологии быстрой зарядки и других преимуществ.

В настоящее время действие нового закона распространяется на следующие устройства:

Мобильные телефоны.

Планшеты.

Цифровые камеры.

Наушники/ гарнитуры.

Портативные игровые консоли.

Портативные колонки.

Электронные устройства для чтения.

Клавиатуры.

Мышь.

Портативные системы навигации.

Наушники-вкладыши.

Лептопы (с весны 2026 года).

Наибольшее влияние новый закон окажет на Apple, поскольку большинство ее гаджетов все еще имеет собственный порт-молнию и нуждается в собственных кабелях.

В Европейской комиссии также отмечают необходимость гармонизировать требования совместимости беспроводных зарядных устройств. Это будет сделано во избежание «отрицательного влияния на пользователей» и чтобы избавиться от эффекта «технологической блокировки», когда потребители становятся зависимыми от одного производителя.

Закон также требует от производителей размещать на своих продуктах специальные этикетки с информацией о характеристиках зарядки новых устройств. Это делается для того, чтобы покупатели могли сделать осознанный выбор относительно того, нужно ли им покупать новое зарядное устройство вместе с новым продуктом.