По состоянию на 29 сентября по меньшей мере 21 радиостанция и 6 телеканалов отсутствовали в эфире.

По меньшей мере 21 радиостанция и 6 телеканалов, вещающих в американском штате Флорида, были вынуждены приостановить вещание из-за урагана Ян.

Пятнадцать FM-радиостанций, шесть АМ-радиостанций и шесть телевизионных каналов сообщили Федеральной комиссии по связи (FCC) о том, что они вынуждены были прервать свои трансляции. Об этом говорится в Отчете FCC о состоянии связи, опубликованном 29 сентября.

Между тем, на острове Пуэрто-Рико до сих пор молчат три радиостанции, которые прекратили вещание из-за свирепствовавшего чуть раньше шторма Фиона.

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В результате урагана Ян также повреждение получили сети сотовой связи. Среди округов, где прекращали свою работу по крайней мере 40% базовых станций сотовой связи – Шарлотт, Кольер, Де-Сото, Гарди, Гендри, Гайлендс, Ли и Сарасота.

В общей сложности, вышло из строя примерно 11% базовых станций сотовой связи в зоне стихийного бедствия (то есть, на большей части территории штата Флорида). Однако, как указывается в документе, процент базовых станций, выведенных из строя, не всегда коррелируется с процентом потерявших связь пользователей. Это связано с тем, что в некоторых местах связь продолжала работать из-за наличия перекрестного покрытия и запуска аварийных базовых станций.

Вчера в новом отчете FCC сообщила, что большинство теле- и радиостанций, базирующихся во Флориде, которые были отключены из-за урагана на прошлой неделе, снова вещают. Однако свою работу все еще не возобновила одна телевизионная станция и восемь радиостанций.

По состоянию на 3 октября в Флориде около 500 000 клиентов не имеют доступа к услугам кабельного телевидения, стационарной телефонии и интернета.

Напомним, недавно в США местный провайдер начал разворачивать мультигигабитную интернет-сеть.