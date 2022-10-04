UARU

UARU

Из-за урагана Ян прекратили работу телерадиостанции и операторы связи во Флориде

Новости

По состоянию на 29 сентября по меньшей мере 21 радиостанция и 6 телеканалов отсутствовали в эфире.

По меньшей мере 21 радиостанция и 6 телеканалов, вещающих в американском штате Флорида, были вынуждены приостановить вещание из-за урагана Ян.

Пятнадцать FM-радиостанций, шесть АМ-радиостанций и шесть телевизионных каналов сообщили Федеральной комиссии по связи (FCC) о том, что они вынуждены были прервать свои трансляции. Об этом говорится в Отчете FCC о состоянии связи, опубликованном 29 сентября.

Между тем, на острове Пуэрто-Рико до сих пор молчат три радиостанции, которые прекратили вещание из-за свирепствовавшего чуть раньше шторма Фиона.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В результате урагана Ян также повреждение получили сети сотовой связи. Среди округов, где прекращали свою работу по крайней мере 40% базовых станций сотовой связи – Шарлотт, Кольер, Де-Сото, Гарди, Гендри, Гайлендс, Ли и Сарасота.

В общей сложности, вышло из строя примерно 11% базовых станций сотовой связи в зоне стихийного бедствия (то есть, на большей части территории штата Флорида). Однако, как указывается в документе, процент базовых станций, выведенных из строя, не всегда коррелируется с процентом потерявших связь пользователей. Это связано с тем, что в некоторых местах связь продолжала работать из-за наличия перекрестного покрытия и запуска аварийных базовых станций.

Вчера в новом отчете FCC сообщила, что большинство теле- и радиостанций, базирующихся во Флориде, которые были отключены из-за урагана на прошлой неделе, снова вещают. Однако свою работу все еще не возобновила одна телевизионная станция и восемь радиостанций.

По состоянию на 3 октября в Флориде около 500 000 клиентов не имеют доступа к услугам кабельного телевидения, стационарной телефонии и интернета.

Напомним, недавно в США местный провайдер начал разворачивать мультигигабитную интернет-сеть.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Руководителем Международного союза электросвязи впервые стала женщина… И она – американка

Страны-члены Международного союза электросвязи (МСЭ, или по-английски ITU) избрали Дорин Богдан-Мартин новым генеральным секретарем организации.
Новости

Инженеры разработали растягиваемый дисплей

Эти дисплеи, способные растягиваться и отображать яркие цвета, могут в будущем революционным образом изменить принципы нашего взаимодействия с электроникой.
Новости

Disney удалила российские web-сайты и страницы в соцсетях

Российские версии web-сайтов и официальные аккаунты в социальных сетях уже недоступны, однако компания не делала каких-либо официальных заявлений.
Новости

lifecell продлил услугу роуминга для украинцев за границей

Сотовый оператор lifecell продлил до конца 2022 года действие акций «Гигабайты без границ» и «Входящие звонки без дополнительной платы в роуминге».
Новости

В Японии тестируют автодороги для беспроводной зарядки электромобилей

В структуру новых автодорог планируется интегрировать специальные медные катушки, обеспечивающие зарядку транспортных средств в процессе движения.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить