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Disney удалила российские web-сайты и страницы в соцсетях

Новости

Американская компания Disney сворачивает интернет-деятельность на территории России. Российские версии web-сайтов и официальные аккаунты в социальных сетях уже недоступны. При этом компания не делала каких-либо официальных заявлений, –отмечает издание «Кабельщик».

Русскоязычные сайты disney.ru и kanal.disney.ru стали недоступны пользователям. При попытке зайти на них срабатывает редирект на англоязычный ресурс disney.com. Вместе с тем отмечается, что на глобальной версии сайта Disney исчезло упоминание об офисе компании в России.

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По данным сервиса Wayback Machine, редирект с русскоязычных сайтов на англоязычную версию начал работать 1 октября.

Disney также удалила русскоязычные аккаунты в следующих соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Твиттер» и т.д. На YouTube стали недоступны русскоязычные каналы Disney и Star Wars Russia.

Стоит отметить, что в России по-прежнему продолжает вещание федеральная версия развлекательного телеканала для всей семьи «Канал Disney».

В марте текущего года Walt Disney заявила, что полностью останавливает работу в РФ.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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