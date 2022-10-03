Nvidia до конца октября закроет российский офис

Американская технологическая компания Nvidia объявила сотрудникам о закрытии офиса в России к концу октября, – сообщает Forbes.

Заявление о закрытии российского офиса Nvidia сделала 30 сентября. Причиной называется «невозможность обеспечить эффективную работу офиса».

Работавшим сотрудникам в Nvidia предлагают либо переехать в другие страны, либо уволиться по соглашению сторон. Компания сейчас вывозит на чартерных самолётах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах. С сотрудниками, которые не захотят переезжать из России, компания расторгнет контракт по соглашению сторон с выходным пособием.

До февраля 2022 года в Nvidia в России работали более 300 сотрудников, к настоящему моменту осталось 240 человек. В основном – это инженеры.

Американский производитель графических процессоров Nvidia открыл офис в России в 2003 году. В марте текущего года Nvidia приостановила продажи в России. В начале сентября компания сообщила, что США запретили ей экспортировать в Россию и Китай два типа процессоров.