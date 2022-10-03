lifecell продлил услугу роуминга для украинцев за границей

Сотовый оператор lifecell продлил до конца 2022 года действие акций «Гигабайты без границ» и «Входящие звонки без дополнительной платы в роуминге».

Благодаря этим предложениям украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за войны с Россией, могут и дальше пользоваться скоростным мобильным интернетом и получать звонки без платы в роуминге. Для этого достаточно оплатить обычный пакет услуг.

С мая по август акционным предложением «Гигабайты без границ» ежемесячно пользовались около 300 тыс. уникальных абонентов. В общей сложности было использовано почти 4 млн ГБ трафика. Среднее использование интернета при этом составило около 4 ГБ на одного дата-абонента.

Больше всего дата-трафика абоненты lifecell использовали в таких странах: Германия, Польша, Турция, Болгария, Чехия.

Лидеры по количеству пользователей: Польша, Германия, Румыния, Чехия, Болгария.

Наибольшее среднее использование ГБ мобильного интернета на абонента – в Турции, Германии, Болгарии, Швеции и Испании.

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Акция «Гигабайты без границ» не требует подключения и предоставляется автоматически без дополнительной платы, когда абонент-роумер оплачивает пакет услуг по действующему тарифному плану или перезаказывает его в период проведения акции (но не позднее 31 декабря 2022). Использовать тарифные гигабайты теперь можно в 34 странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швеция, Швейцария.

Кроме того, в рамках акции «Входящие звонки без дополнительной платы в роуминге» абоненты lifecell, пополнившие счет по своему тарифному плану, могут без дополнительной платы принимать входящие звонки с любых номеров в 12 странах Европы: Бельгия, Болгария, Греция, Испания, Люксембург, Молдова, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Франция и Хорватия.

Напомним, в начале сентября lifecell запустил звонки Voiceover Wi-Fi.