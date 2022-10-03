Этот месяц в истории технологий: Октябрь
Предлагаем читателям Mediasat оглянуться назад и вспомнить некоторые выдающиеся даты в истории развития технологий, которые пришлись на второй месяц осени. В октябре произошло немало интересных событий – от запуска первого в мире искусственного спутника Земли до первого коммерческого звонка с помощью сотового телефона и первой телевизионной трансляции из космоса.
Основано NASA
1 октября 1958 года официально началась деятельность Национального аэрокосмического управления, которое больше известно в мире как NASA. После того как 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли, в США возникло сильное беспокойство. Американцы не достигли к тому моменту аналогичного прогресса, и восприняли этот факт как угрозу своей национальной безопасности.
К тому времени Национальный консультативный комитет по аэронавтике (NACA) уже занимался разработкой различных ракетных технологий. Чтобы добиться более быстрого прогресса, правительство США решило переориентировать свои усилия в этой области, что привело к созданию ARPA (Агентства передовых исследовательских проектов) и NASA.
ARPA должно было заниматься разработками в области обороны, а NASA – сосредоточиться на невоенных проектах.
В итоге NASA поглотит NACA. На момент основания агентства его штат насчитывал 8000 сотрудников, годовой бюджет составлял 100 миллионов долларов, при этом оно имело три большие исследовательские лаборатории. С момента основания управления в 1958 г. почти все мощные проекты в области космических исследований проходили в США под руководством NASA.
Запуск первого искусственного спутника
4 октября 1957 года Советский Союз провел успешный запуск первого в мире искусственного спутника Земли, получившего название «Спутник-1».
Запуск советского спутника знаменовал собой старт космической эры и начало космической гонки между США и СССР. А также, как мы писали выше, поспособствовал созданию Национального аэрокосмического управления (NASA).
«Спутник-1» представлял собой металлическую сферу, изготовленную из алюминиевого сплава. Ее диаметр составлял 58 см – это примерно размер пляжного мяча, а вес – всего 83 килограмма. А четыре внешних радиоантены, прикрепленных к сфере, были предназначены для трансляции радиоимпульсов. Они и совершали эту трансляцию. В течение 21 дня в 1957 году люди по всему миру слышали по радио неприхотливые сигналы, транслируемые «Спутником-1». Хотите услышать их своими ушами? Посмотрите это видео.
Поскольку этим достижением СССР обогнал Соединенные Штаты, американская общественность была сильно обеспокоена. И хотя Соединенные Штаты в январе 1958 года запустят в космос свой собственный спутник Explorer 1, важность запуска советского спутника «Спутик-1» заключается в том, что он знаменовал собой технологическое достижение человечества и стимулировал начало космической эры для всего мира.
Премьера первого фильма с синхронным звуком
Премьера киноленты «Певец джаза» стала первым полнометражным фильмом с синхронными диалогами. Его успех помог закончить эпоху немого кино.
В этот день в 1927 году нью-йоркские киноманы были приглашены на премьеру фильма «Певец джаза» от кинокомпании Warner Brothers. Главную роль в картине сыграл Эл Джолсон. Фильм, получивший широкую известность как выбросивший на обочину истории эру немого кино, а также благодаря бессмертной реплике Джолсона «Подождите! Подождите минутку! Вы еще ничего не слышали!», открыл дверь в фантастический новый мир.
Джолсон, рожденный как Аса Йоэльсон на территории современной Литвы, был в то время мегазвездой – такого же масштаба звездности, как впоследствии Элвис и The Beatles.
Фильм «Певец джаза» может претендовать на звание первой полнометражной киноленты с синхронным звуком, в которой диалоги были неотъемлемой частью действия. При создании фильма была использована звуковая система Vitaphone от Warner Brothers – по сути, саундтрек был записан на 16-дюймовую фонографическую пластинку, которую нужно воспроизводить на вертушке во время воспроизведения фильма. Киномеханик должен был вручную синхронизировать звук с картинкой на экране. Учитывая, что 89-минутный фильм состоял из 15 бобин, это не было тривиальной задачей.
Фильм «Певец джаза» был самым успешным среди новомодных звуковых кинолент, он увлекал воображение зрительской аудитории. В итоге лента принесла своим создателям прибыль в размере примерно 3.5 миллионов долларов и помогла студии Warner Brothers стремительно подняться на верхние позиции в рейтинге голливудских студий.
Запущен Instagram
6 октября 2010 года был официально дан старт платформе Instagram. Платформа вызвала огромный ажиотаж. Только за первые три месяца своего существования Instagram сумел собрать аудиторию в 1 миллион пользователей. И только через шесть недель после этого знакового события прибавилось еще 2 миллиона. Для сравнения: Facebook понадобилось 10 месяцев, чтобы набрать 1 миллион пользователей, Twitter – 24 месяца, а Tumblr – 27 месяцев.
На волне огромного успеха в апреле 2012 года было заключено соглашение, по итогам которого платформа Instagram была продана компании Facebook за 1 миллиард долларов.
Релиз игры Pac Man в Северной Америке
Компания Midway выпускает видеоигру Pac-Man на рынке Северной Америки. Несмотря на то, что японский релиз игры под названием Puck-Man состоялся в мае того же года, она не становилась популярной вплоть до выхода в Соединенных Штатах.
Тору Иватани разработал игру вместе с командой из девяти человек. Игра изначально называлась Pakkuman, на которую создателей натолкнула фраза паку-паку (это то, что говорит Pac-Man). Игра имела серьезный баг на уровне 256, поскольку никогда не ожидалось, что кто-то дойдет так далеко.
Pac-Man станет первым настоящим мегахитом в истории видеоигр, что приведет к началу «лихорадки Pac-Man» и выведет индустрию видеоигр в мейнстрим культуры.
Выпущена Windows 7 для мобильных устройств
Чтобы конкурировать с производителями смартфонов на Android, Blackberry и iOS, компания Microsoft выпускает новую операционную систему для мобильных телефонов – Windows Phone 7 (WP7). WP7 стала первым существенным обновлением операционной системы для мобильных устройств от Microsoft за 18 месяцев.
Среди компаний, которые тогда взяли на себя обязательство использовать данное программное обеспечение на своих телефонах – такие бренды как Dell, HTC, LG и Samsung.
Стив Джобс представил компьютер NeXT
В октябре 1988 года Стив Джобс представил NeXT – компьютер, который он спроектировал после своего ухода из компании Apple Computer, основанной им же вместе со Стивом Возняком.
Несмотря на то, что NeXT в итоге потерпел неудачу на рынке, его создание подарило персональным компьютерам несколько новых функций и характеристик, включая использование оптических дисков для хранения данных, встроенный процессор цифровых сигналов, позволявший распознавать голос, и объектноориентированные языки, которые упростили программирование. Его относительно высокая цена – 6500 долларов – ограничила продажи.
Компания NeXT Computer впоследствии превратилась в NeXT Software, а в апреле 1997 года ее приобрела Apple.
Первый коммерческий звонок с сотового телефона
Сегодня, когда мы пользуемся сетями 4G, иногда трудно представить, что только 39 лет назад компания Ameritech (являющаяся сегодня частью AT&T) запустила сеть 1G – первую коммерческую сотовую телефонную сеть. Сеть, получившая название Advanced Mobile Phone System (AMPS), была введена в эксплуатацию в октябре 1983 года, впервые предоставив жителям американского города Чикаго и его окрестностей возможность совершать и принимать звонки с помощью мобильных телефонов.
13 октября 1983 года был совершен первый в мире коммерческий звонок в сети сотовой связи. Президент компании Ameritech Mobile Communications Боб Барнетт позвонил племяннику Александра Грэма Белла со стадиона Солдат-Филд в Чикаго с помощью телефона Motorola DynaTAC, который прозвали «Кирпичом» из-за его огромных размеров.
Первая телевизионная трансляция из космоса
В этот день в 1968 году состоялась первая прямая телевизионная трансляция американского с пилотируемого орбитального космического корабля.
11 октября 1968 года все взгляды были прикованы к команде «Apollo 7» – первому американскому экипажу, который попытался выйти в космос после трагедии, произошедшей перед запуском «Apollo 1» в 1967 году, унеся жизни Гаса Гриссома, Эда Уайта и Роджера Чаффи за 21 месяц до этого.
Уже через три дня телезрители увидели на своих экранах командира миссии Уолтера Ширра, который держал табличку с надписью: «Люди, держите листовки и письма», а также его товарищей по экипажу Донна Айзеле и Уолтера Каннингема, плававших в условиях космической невесомости. Мало кто знал, что начальная трансляция была отложена после того, как Ширра и команда, простуженные и утомленные несколькими аспектами миссии, отказались «переключить выключатель», когда их об этом попросили. Они решили, что это будет сделано тогда, когда будет удобно экипажу, а не раньше.
В общей сложности в течение 11-дневной миссии «Apollo 7» было проведено шесть трансляций, которые позволили зрителям увидеть, как астронавты плавают в космическом корабле и едят первую горячую еду в космосе. Как это происходило, можно просмотреть на этой видеозаписи.
Первый транзисторный радиоприемник
Компания Texas Instruments объявила о выпуске первого в мире транзисторного радиоприемника Regency TR-1, который можно было приобрести за 49.95 доллара (примерно 440 долларов по сегодняшним ценам).
Приемник был выпущен в продажу 18 октября 1954 года, и его можно было приобрести в корпусах разных цветов. Первоначально на рынке были доступны приемники в черном, белом, красном и светло-сером корпусах. Позже в ассортименте были добавлены другие цвета: оливковый, красное дерево, а позже еще лавандовый, жемчужно-белый, бирюзовый, розовый и салатовый. Это нарушило традицию, поскольку большинство радиоприемников того времени были изготовлены в «деревянных» цветах, и только некоторые были доступны в корпусах белого цвета. Размеры радиоприемника составляли 7.62×12.7×3.2 см, а его вес – 340 г, включая батарею на 22.5 вольта, которая была необходима для питания приемника.
Появление приемника Regency TR-1 стало большим прогрессом в развитии технологий. Это был первый случай применения транзисторов для производства радиоприемника, и как следствие он значительно опередил свое время. Сегодня радиоприемники Regency TR-1 являются очень редкими коллекционными предметами. Один такой приемник можно приобрести за многие тысячи долларов, однако большинство известных экземпляров уже вышли из строя.
День фильма «Назад в будущее»
21 октября – важная дата в истории кино. Это – 21 октября 2015 года, дата из фильма «Назад в будущее, часть II», в котором Марти Макфлай, Дженнифер и доктор Эммет Браун отправились в путешествие на 30 лет в будущее, чтобы найти мир летающих автомобилей, ховербордов и самовысыхающих курток. И хотя ни одна из этих вещей не появилась (по крайней мере, в том виде, как они были изображены в фильме), сегодня происходит много других крутых событий.
Фильм стал огромным кассовым хитом и, что более важно, стал классикой среди поклонников научно-фантастических фильмов благодаря удивительному изображению парадоксов, связанных с путешествиями во времени между 1955, 1985 и 2015 годами.
Лента «Назад в будущее, часть II», вышедшая на экраны 22 ноября 1989 года, заработала в прокате колоссальную сумму в 338 миллионов долларов США. Она стала продолжением фильма «Назад в будущее», вышедшего на экраны в 1985 году.
Режиссером научно-фантастического фильма выступил Роберт Земекис, а снимались в нем Майкл, Кристофер Ллойд, Леа Томпсон и Томас Ф. Уилсон. Наставником Роберта был Стивен Спилберг, поддержавший съемки этого фильма.
Стив Джобс представил iPod
iPod – цифровой проигрыватель от Apple с жестким диском внутри, продававшийся под слоганом «1 000 песен в вашем кармане», был представлен Стивом Джобсом 23 октября 2001 года.
Гаджет был оснащен 1.8-дюймовым жестким диском емкостью 5 Гб, подключением FireWire и механическим колесом прокрутки. Тогда же компания Apple также выпустила версию 2.0 iTunes, а Стив Джобс объявил, что iTunes 2 легко интегрируется с iPod, совершая революцию в портативном воспроизведении музыки MP3.
Устройства iPod от компании Apple были одними из самых популярных гаджетов на рынке в 2000-х годах, пока компания не заменила линейку продуктов на более современные iPhone. Оригинальный iPod был выпущен 23 октября 2001 г., на нем можно было хранить более 1 000 песен, что позволяло организовать 10-часовое воспроизведение музыки. Последний iPod – модель iPod touch 7-го поколения, был представлен 28 мая 2019 года, и он комплектовался чипом Apple A10 Fusion. Этот мощный чипсет открыл пользователям удивительные ощущения дополненной реальности и функцию Group FaceTime.
Microsoft представила Windows XP
Windows XP – это семейство 32-разрядных и 64-разрядных операционных систем, созданных корпорацией Майкрософт для использования на персональных компьютерах. Название «XP» указывает на понятие «Experience» («Опыт» на английском).
Став преемником систем Windows 2000 Professional и Windows ME, Windows XP стала первой ориентированной на потребителя операционной системой от компании Microsoft, построенной на ядре и архитектуре Windows NT.
По данным International Data Corporation, к январю 2006 года в мире было установлено более 400 миллионов копий Windows XP. На смену ей пришла операционная система Windows Vista, которая была выпущена для широкой публики в январе 2007 года.
Отправлено первое сообщение через ARPANET
Леонард Клейнрок и Чарли Клайн посылают Биллу Дювалью из Стэндфордского института исследований (SRI) первое сообщение, переданное через сеть ARPANET, являвшуюся предшественницей Интернета. Отправляли они сообщение из своего узла сети в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA).
Они пытались передать слово «login», намекая на вхождение в компьютер SRI со своего компьютера в UCLA. Однако им удалось передать только буквы «l» и «о», а затем система вышла из строя. Поэтому, говорит Клейнрок, первым сообщением в интернете было lo, как во фразе lo and behold! («Вот посмотрите!»). Правда, примерно через час им удалось передать слово «login» полностью.
Первый мощный сбой в работе сети
27 октября 1980 года сеть ARPANET Министерства обороны США, которая была предтечей Интернета, пережила четыре часа простоя из-за того, что два процессора интерфейсных сообщений (IMP) одновременно перестали общаться друг с другом. Сначала сеть объединяла четыре места в Калифорнии и Юте, а позже она была расширена, чтобы охватить исследовательские центры по всей территории Соединенных Штатов.
Сбой в работе сети стал следствием избыточного кода обнаружения одной ошибки, который использовался для передачи, но не хранения, и алгоритма сбора мусора для удаления старых сообщений, который не был устойчив к одновременному существованию одного сообщения с несколькими разными метками времени. Совокупность этих событий привела к отключению сети на четыре часа.
Родился Билл Гейтс
Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле (США). Он был вторым ребенком и единственным сыном в семье.
Во время учебы в Гарварде Билл Гейтс разработал версию BASIC для Altair 8800. Опираясь на успех BASIC, он вместе с одним из разработчиков по имени Пол Аллен основал Microsoft.
Новая компания быстро набирала обороты и разработала операционную систему для IBM PC, программу обработки текстов Microsoft Word, операционную систему Windows и множество других программ. В 1999 году Билл Гейтс покинул пост генерального директора Microsoft, на котором его сменил президент Стив Баллмер. Сохраняя тесную связь с мировоззрением и деятельностью Microsoft, Гейтс уделял все большее время Фонду Билла и Мелинды Гейтс, филантропической организации, которая, среди прочих целей, продвигает всемирные инициативы в области здравоохранения, образовательные проекты и программы, направленные на преодоление бедности и голода.
Даже после всех благотворительных пожертвований, сделанных Биллом Гейтсом, издание Forbes неоднократно включало его фамилию в список самых богатых людей в мире.
Трансляция радиоспектакля «Война миров»
Трансляция «Войны миров» – реалистической радиодрамы Орсона Уэллса о марсианском вторжении на Землю – состоялась 30 октября 1938 года.
Тогда Орсон Уэллс использовал свою радиопередачу Mercury Theatre, чтобы воспроизвести «Войну миров» Герберта Уэллса. Слушатели восприняли шоу за настоящий выпуск новостей и началась массовая паника, поскольку люди поверили, что Землю захватили инопланетные существа. Уэллс опасался, что этот инцидент положит конец его карьере, но он стал трамплином для его будущего в киноиндустрии.
Полную запись трансляции можно просмотреть в этом видеоролике.