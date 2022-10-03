1 октября 1958 года официально началась деятельность Национального аэрокосмического управления, которое больше известно в мире как NASA. После того как 4 октября 1957 года СССР запустил в космос первый искусственный спутник Земли, в США возникло сильное беспокойство. Американцы не достигли к тому моменту аналогичного прогресса, и восприняли этот факт как угрозу своей национальной безопасности.

К тому времени Национальный консультативный комитет по аэронавтике (NACA) уже занимался разработкой различных ракетных технологий. Чтобы добиться более быстрого прогресса, правительство США решило переориентировать свои усилия в этой области, что привело к созданию ARPA (Агентства передовых исследовательских проектов) и NASA.

ARPA должно было заниматься разработками в области обороны, а NASA – сосредоточиться на невоенных проектах.

В итоге NASA поглотит NACA. На момент основания агентства его штат насчитывал 8000 сотрудников, годовой бюджет составлял 100 миллионов долларов, при этом оно имело три большие исследовательские лаборатории. С момента основания управления в 1958 г. почти все мощные проекты в области космических исследований проходили в США под руководством NASA.