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Более 2 Тбит/сек: новый рекорд скорости передачи данных в когерентной оптической сети

НовостиТелеком

Nokia Bell Labs продемонстрировала возможность передачи оптического сигнала на расстояние более 100 км в линии из стандартного одномодового волокна (SSMF) с рекордно высокой скоростью – 260 Гбод (2.08 Тбит/сек).

Во время демонстрации, состоявшейся на Европейской конференции по оптической связи (ECOC) 2022 в Базеле, Швейцария, был побит предыдущий рекорд скорости в 220 Гбод.

«Этот результат является первой вехой для масштабирования систем передачи данных на большие расстояния со скоростью более 2 Тбит/сек на длину волны. Вопрос повышения энергоэффективности транспондеров является постоянным вызовом для отрасли», – сказал старший научный сотрудник Nokia Bell Labs Хаик Мардоян.

Nokia Bell Labs сотрудничала с Keysight Technologies, разрабатывая технологию когерентной передачи двойной поляризационной квадратурной фазовой манипуляции (DP-QPSK) по одномодовому волокну на 100 км. Новый генератор сигналов произвольной формы (AWG) M8199B от Keysight обеспечивает полосу пропускания 75 ГГц и использует тонкопленочный модулятор I/Q на ниобате лития с полосой пропускания 110 ГГц.

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Это позволяет исследовать и разрабатывать системы передачи, работающие с символьной скоростью до 260 Гбод и обеспечивающие  достижение чистой скорости передачи данных на уровне более 2 Тбит/сек в сети когерентной оптической связи.

«Растущее распространение искусственного интеллекта требует появления новых уровней производительности серверов и сетей, которые должны масштабировать вычислительные ресурсы в разумных пределах использования энергии. Более высокие скорости передачи данных и новые форматы модуляции станут одними из ведущих технологий для отрасли», – сказал вице-президент отдела решений для сетей и центров обработки данных компании Keysight д-р Йоахим Пирлингс.

Напомним, недавно стало известно, что глобальная пропускная способность интернета достигла отметки 997 Тбит/сек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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