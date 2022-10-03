Более 2 Тбит/сек: новый рекорд скорости передачи данных в когерентной оптической сети

Nokia Bell Labs продемонстрировала возможность передачи оптического сигнала на расстояние более 100 км в линии из стандартного одномодового волокна (SSMF) с рекордно высокой скоростью – 260 Гбод (2.08 Тбит/сек).

Во время демонстрации, состоявшейся на Европейской конференции по оптической связи (ECOC) 2022 в Базеле, Швейцария, был побит предыдущий рекорд скорости в 220 Гбод.

«Этот результат является первой вехой для масштабирования систем передачи данных на большие расстояния со скоростью более 2 Тбит/сек на длину волны. Вопрос повышения энергоэффективности транспондеров является постоянным вызовом для отрасли», – сказал старший научный сотрудник Nokia Bell Labs Хаик Мардоян.

Nokia Bell Labs сотрудничала с Keysight Technologies, разрабатывая технологию когерентной передачи двойной поляризационной квадратурной фазовой манипуляции (DP-QPSK) по одномодовому волокну на 100 км. Новый генератор сигналов произвольной формы (AWG) M8199B от Keysight обеспечивает полосу пропускания 75 ГГц и использует тонкопленочный модулятор I/Q на ниобате лития с полосой пропускания 110 ГГц.

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Это позволяет исследовать и разрабатывать системы передачи, работающие с символьной скоростью до 260 Гбод и обеспечивающие достижение чистой скорости передачи данных на уровне более 2 Тбит/сек в сети когерентной оптической связи.

«Растущее распространение искусственного интеллекта требует появления новых уровней производительности серверов и сетей, которые должны масштабировать вычислительные ресурсы в разумных пределах использования энергии. Более высокие скорости передачи данных и новые форматы модуляции станут одними из ведущих технологий для отрасли», – сказал вице-президент отдела решений для сетей и центров обработки данных компании Keysight д-р Йоахим Пирлингс.

Напомним, недавно стало известно, что глобальная пропускная способность интернета достигла отметки 997 Тбит/сек.