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Intelsat отключил рабочий модуль спутника Galaxy 15 из-за неконтролируемого дрейфа на орбите

НовостиСпутниковая связь

Инженеры компании Intelsat (США) выключили рабочий модуль спутника Galaxy 15. В пресс-службе компании Intelsat сообщили изданию Via Satellite о том, что спутник Galaxy 15 больше не передает сигналы на Землю. Это позволило значительно снизить риск возникновения помех для работы операторов услуг и различных служб из-за неконтролируемого дрейфа спутника с определенной для него орбитальной позиции.

«Но, несмотря на то, что риск возникновения помех уменьшен, спутник продолжает дрейфовать, и уже в скором времени начнет проходить через орбитальные позиции, выделенные для других космических аппаратов. Поэтому компания Intelsat активно взаимодействует с операторами, чьи спутники оказались в зоне риска, чтобы минимизировать вероятность столкновений», – отметил представитель компании.

Все клиенты компании, пользовавшиеся услугами спутника Galaxy 15, временно переведены на спутник Galaxy 23. Он будет предоставлять услуги до того момента, когда состоится запуск и ввод в эксплуатацию спутника Galaxy 33, который заменит Galaxy 15. Запуск намечен на 8 октября, а уже в ноябре Intelsat планирует ввести новый спутник в эксплуатацию.

После этого все упомянутые выше клиенты будут вновь переведены в орбитальную позицию 133 градуса западной долготы – на спутник Galaxy 33. Он представляет собой спутник С-диапазона, построенный компанией Northrop Grumman на платформе GE. Его запуск на орбиту будет произведен компанией SpaceX.

По словам спикера компании, аномалия, случившаяся со спутником Galaxy 15, не будет иметь никакого влияния на реализацию планов Intelsat по «очистке» С-диапазона.

Эта информация появилась после того, как в прошлом месяце компания Intelsat потеряла возможность контроля над спутником Galaxy 15 после аномальной ситуации, вызванной изменениями космической погоды. В компании заявили, что блок электроники основной полосы частот, вероятно, был заблокирован из-за влияния неблагоприятных условий космической погоды, например извержения солнечной плазмы и магнитных полей, способных нарушать работу электроники.

Спутник Galaxy 15 находился на орбите почти 17 лет. Он был заказан в 2001 году и построен компанией Orbital Sciences Corp. (впоследствии из-за ряда слияний и поглощений вошла в состав Northrop Grumman) на базе спутниковой шины GEOStar-2. Он был запущен на орбиту в октябре 2005 г.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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