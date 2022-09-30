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Intel презентовал Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/сек

НовостиТехнологии

Кажется, всего несколько недель назад были утверждены технические параметры USB4 2.0, а компания Intel уже демонстрирует рабочую модель разъёмов Thunderbolt с пропускной способностью 80 Гбит/сек.

Недавно на IDC в израильском городе Хайфа было продемонстрировано соединение Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/сек. Как сообщает Tom’s Hardware, продемонстрированная тестовая система имела двойные полосы Thunderbolt, каждая со скоростью 40 Гбит/сек через кабель USB-C, что фактически удвоило скорость текущего стандарта Thunderbolt 4.

Thunderbolt является основным высокоскоростным портом на потребительских компьютерах премиум-класса уже достаточно длительное время, но первоначально сфера его применения была ограничена устройствами Apple и Intel. Несмотря на то, что стандарт теперь не требует получения лицензии, для его внедрения все ещё требуются специальные контроллеры, которые продаёт только компания Intel. Поэтому очень мало систем на базе AMD имеют этот порт.

Похоже, в компании Intel поспешили продемонстрировать усовершенствованный разъём Thunderbolt спустя всего несколько недель после публикации технической спецификации USB4 2.0, что также удваивает пропускную способность стандарта до 80 Гбит/сек. Компания Intel не упоминала ни одной официальной схемы названий для демонстрационной версии. Учитывая, что компания Intel решила перейти от Thunderbolt 3.0 к Thunderbolt 4.0 без изменения максимальной пропускной способности, она вполне способна перейти к Thunderbolt 5.0 в новой версии.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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