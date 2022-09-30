Кажется, всего несколько недель назад были утверждены технические параметры USB4 2.0, а компания Intel уже демонстрирует рабочую модель разъёмов Thunderbolt с пропускной способностью 80 Гбит/сек.

Недавно на IDC в израильском городе Хайфа было продемонстрировано соединение Thunderbolt нового поколения с пропускной способностью 80 Гбит/сек. Как сообщает Tom’s Hardware, продемонстрированная тестовая система имела двойные полосы Thunderbolt, каждая со скоростью 40 Гбит/сек через кабель USB-C, что фактически удвоило скорость текущего стандарта Thunderbolt 4.

Thunderbolt является основным высокоскоростным портом на потребительских компьютерах премиум-класса уже достаточно длительное время, но первоначально сфера его применения была ограничена устройствами Apple и Intel. Несмотря на то, что стандарт теперь не требует получения лицензии, для его внедрения все ещё требуются специальные контроллеры, которые продаёт только компания Intel. Поэтому очень мало систем на базе AMD имеют этот порт.

Похоже, в компании Intel поспешили продемонстрировать усовершенствованный разъём Thunderbolt спустя всего несколько недель после публикации технической спецификации USB4 2.0, что также удваивает пропускную способность стандарта до 80 Гбит/сек. Компания Intel не упоминала ни одной официальной схемы названий для демонстрационной версии. Учитывая, что компания Intel решила перейти от Thunderbolt 3.0 к Thunderbolt 4.0 без изменения максимальной пропускной способности, она вполне способна перейти к Thunderbolt 5.0 в новой версии.