Приложения российского холдинга VK удалены из App Store: что стало причиной?

Apple удалила сервисы VK из магазина приложений App Store из-за британских санкций.

Корпорация Apple удалила из AppStore приложения из портфеля активов VK в связи с тем, что их распространяют разработчики, мажоритарными владельцами которых являются люди и компании, находящиеся под санкциями Великобритании. Об этом пишет издание The Verge.

В Apple говорят, что учетные записи разработчиков этих приложений были отключены во избежание собственного попадания под санкции.

В настоящее время приложения удалены глобально, то есть – их нельзя загружать ни из одного магазина приложений независимо от местоположения. Пользователи, которые уже скачали эти приложения, могут продолжать ими пользоваться.

Об исчезновении сервисов VK из App Store СМИ сообщили 26 сентября. Удалению подверглись следующие приложения: «ВКонтакте», VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также Почта Mail.ru и Облако Mail.ru. Вместе с тем приложение «Одноклассники» и мессенджер «Там-там» по-прежнему доступны для загрузки.

Отдельно отмечается, что приложения VK доступны пользователям Android-смартфонов. Их можно свободно загрузить в магазине приложений Google Play.

Ранее мы сообщали, что приложение российского онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store.