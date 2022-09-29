GSM-шлюз – что это и для чего применяется

В автоматизации IP-телефонии помогают небольшие устройства – GSM-шлюзы. Их задача заключается в том, чтобы объединить мобильную сеть оператора с сетью VoIP. Шлюз подключается к виртуальной АТС напрямую или же задействуется для переадресации вызовов между этими сетями.

Функции GSM-шлюза

Изначально шлюзы разработаны для организации связи между сотовыми и аналоговыми телефонами. Получая звонок с мобильного номера, устройство переадресует его на стационарный, при этом экономя средства обеих сторон – и звонящего, и абонента. Простыми словами можно сказать, что шлюз «превращает» стационарный телефон в мобильный.

Компаниям и организациям стоит шлюз GSM купить для того, чтобы:

легко распределять вызовы между свободными или ответственными менеджерами;

делать массовые рассылки СМС;

переадресовывать вызовы;

отправлять команды в формате USSD;

ставить разговор в режим ожидания.

GSM-шлюзы могут работать сразу с несколькими линиями IP-телефонии. Благодаря установке большого количества SIM-карт шлюз поддерживает связь различных провайдеров. Это позволяет экономить на звонках и СМС.

Как выглядит прибор

GSM-шлюз представляет собой небольшое устройство, похожее на интернет-модем или роутер. Он имеет слоты для СИМ-карт, благодаря которым поддерживает связь с мобильными операторами. Также шлюз подключается к телефонному аппарату и сети интернет.

На задней грани у устройства имеются разъемы для подключения:

провода аналогового телефона;

антенны;

питания;

обновления ПО;

СИМ-карты.

Разновидности

Сейчас применяются GSM-шлюзы с разным количеством каналов – 1, 2, 4, 8. Чем больше каналов, тем больше возможностей для интеграции в коммуникацию с клиентами и партнерами. Также в шлюзе могут быть аналоговые порты, которые дают возможность использовать его:

вместе с обычной АТС;

с аналоговыми телефонами.

Ранее было принято разделять SIP-шлюзы, VoIP и IP-GSM. Сегодня, вместе с развитием мобильной связи, такое деление стало неактуальным. Эти разновидности не имеют существенных отличий и выполняют практически одинаковые функции.

Сферы применения

С GSM-шлюзами удобно работать компаниям, которые ежедневно принимают и совершают множество звонков. Удобство устройств оценили интернет-магазины, финансовые учреждения, службы доставки и такси, страховые компании и многие другие заведения.

Преимущества

Купить GSM-шлюз стоит для того, чтобы оценить его возможности:

экономия средств на городской, междугородной, мобильной связи;

доступность статистики разговоров;

возможность записывать беседу для дальнейшего прослушивания;

сбор аналитики и отчетности.

Еще на этапе подключения можно существенно сэкономить время и деньги. Расходы на связь сокращаются на 30-60%. На приобретение и настройку шлюза уходит не больше 3-4 часов. Сразу после этого можно принимать звонки, контактировать с клиентами и покупателями, отслеживать эффективность работы менеджеров.