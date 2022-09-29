5 октября компания Apple планирует увеличить цены на приложения и покупки через приложения для потребителей, проживающих в Европе, а также на некоторых других рынках.

В списке стран, затронутых повышением цен, – все государства и территории, где в качестве платёжного средства используется евро, а также такие страны, как Швеция, Польша, Чили, Египет, Пакистан, Япония, Южная Корея, Малайзия и Вьетнам.

«Во Вьетнаме это повышение цен, в частности, вызвано новыми правилами, установленными для компании Apple, регулирующими вопрос уплаты соответствующих налогов. В частности налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль предприятий по ставке 5% соответственно», – пояснили в Apple.

При этом в компании не объясняют подробности повышения цен на других рынках. Хотя то, что изменения не коснулись США, вероятно, является следствием нынешнего укрепления доллара по сравнению с другими валютами.

Apple уже поделилась своими обновлёнными таблицами ценовых уровней для всех рынков, на которых ожидается повышение цен. На территориях, где ходит евро, приложения и покупки через приложения, которые стоят 0.99 евро, в скором времени будут стоить 1.19 евро. А позиции, которые сейчас продаются по цене 10 евро, в скором времени будут стоить 11.99 евро.

Планируемое повышение цен не будет касаться автоматически возобновляемых подписок в App Store. Фактически, в Apple заявили, что разработчики, предлагающие подписки, могут выбрать для себя опцию сохранения текущих цен для существующих подписчиков.

Напомним, ранее в Apple заявили об увеличении рекламы на iPhone.