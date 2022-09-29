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Apple повышает цены на приложения и подписки в App Store

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5 октября компания Apple планирует увеличить цены на приложения и покупки через приложения для потребителей, проживающих в Европе, а также на некоторых других рынках.

В списке стран, затронутых повышением цен, – все государства и территории, где в качестве платёжного средства используется евро, а также такие страны, как Швеция, Польша, Чили, Египет, Пакистан, Япония, Южная Корея, Малайзия и Вьетнам.

«Во Вьетнаме это повышение цен, в частности, вызвано новыми правилами, установленными для компании Apple, регулирующими вопрос уплаты соответствующих налогов. В частности налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль предприятий по ставке 5% соответственно», – пояснили в Apple.

При этом в компании не объясняют подробности повышения цен на других рынках. Хотя то, что изменения не коснулись США, вероятно, является следствием нынешнего укрепления доллара по сравнению с другими валютами.

Apple уже поделилась своими обновлёнными таблицами ценовых уровней для всех рынков, на которых ожидается повышение цен. На территориях, где ходит евро, приложения и покупки через приложения, которые стоят 0.99 евро, в скором времени будут стоить 1.19 евро. А позиции, которые сейчас продаются по цене 10 евро, в скором времени будут стоить 11.99 евро.

Планируемое повышение цен не будет касаться автоматически возобновляемых подписок в App Store. Фактически, в Apple заявили, что разработчики, предлагающие подписки, могут выбрать для себя опцию сохранения текущих цен для существующих подписчиков.

Напомним, ранее в Apple заявили об увеличении рекламы на iPhone.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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