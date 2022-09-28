Учёные создали батарею, которой требуется всего несколько секунд солнечного света для зарядки смарт-гаджетов

Лишь тридцати секунд солнечного света будет достаточно, чтобы увеличить время работы от батареек смарт-часов и других носимых гаджетов на десятки минут. Всё это благодаря новому возобновляемому аккумулятору, модель которого разработана Университетом Суррея. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В Институте передовых технологий Суррея (ATI) продемонстрировали работу новой фотоакумуляторної системы. В её конструкции совмещены цинк-ионные батареи с перовскитными солнечными элементами. Это может позволить переносному гаджету вернуться к жизни без необходимости подключения к сети.

Доктор философии в ATI и первый автор публикации Джинсин Би комментирует: «Эта технология обеспечивает многообещающую стратегию эффективного использования чистой энергии и позволяет непрерывно работать с переносной электроникой без подзарядки. Наша разработка может стать шагом вперёд в том, как мы взаимодействуем с переносными устройствами и другими устройствами Интернета вещей, такими как удалённые мониторы здоровья в реальном времени».

Экологически чистая фотоаккумуляторная система уникальна благодаря своей элегантной и хорошо продуманной конструкции, которая сочетает встроенную батарею и солнечную батарею. Это позволяет ей демонстрировать высокую плотность энергии и объёма, сравнимую с самыми современными микробатареями и суперконденсаторами.

Один из руководителей проекта и эксперт ATI по аккумуляторам для носимых и имплантируемых устройств доктор Чжао Юньлун говорит: «Уникальные функции нашей сверхбыстрой фотоакумуляторної системы могут способствовать её широкому применению в автономных переносных устройствах категории Интернет вещей, автономных системах питания и аварийной электронике. Кроме того, новая разработка расширит восприятие и понимание принципов проектирования следующего поколения миниатюрных и гибких фотоперезаряжаемы систем».

Полный текст исследования опубликован в Energy Storage Materials.

Напомним, американская компания NDB использует ядерные отходы для создания долговечных батарей.