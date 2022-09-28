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Учёные создали батарею, которой требуется всего несколько секунд солнечного света для зарядки смарт-гаджетов

НовостиТехнологии

Лишь тридцати секунд солнечного света будет достаточно, чтобы увеличить время работы от батареек смарт-часов и других носимых гаджетов на десятки минут. Всё это благодаря новому возобновляемому аккумулятору, модель которого разработана Университетом Суррея. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

В Институте передовых технологий Суррея (ATI) продемонстрировали работу новой фотоакумуляторної системы. В её конструкции совмещены цинк-ионные батареи с перовскитными солнечными элементами. Это может позволить переносному гаджету вернуться к жизни без необходимости подключения к сети.

Доктор философии в ATI и первый автор публикации Джинсин Би комментирует: «Эта технология обеспечивает многообещающую стратегию эффективного использования чистой энергии и позволяет непрерывно работать с переносной электроникой без подзарядки. Наша разработка может стать шагом вперёд в том, как мы взаимодействуем с переносными устройствами и другими устройствами Интернета вещей, такими как удалённые мониторы здоровья в реальном времени».

Экологически чистая фотоаккумуляторная система уникальна благодаря своей элегантной и хорошо продуманной конструкции, которая сочетает встроенную батарею и солнечную батарею. Это позволяет ей демонстрировать высокую плотность энергии и объёма, сравнимую с самыми современными микробатареями и суперконденсаторами.

Экологически чистая фотоаккумуляторная система - батарея

Один из руководителей проекта и эксперт ATI по аккумуляторам для носимых и имплантируемых устройств доктор Чжао Юньлун говорит: «Уникальные функции нашей сверхбыстрой фотоакумуляторної системы могут способствовать её широкому применению в автономных переносных устройствах категории Интернет вещей, автономных системах питания и аварийной электронике. Кроме того, новая разработка расширит восприятие и понимание принципов проектирования следующего поколения миниатюрных и гибких фотоперезаряжаемы систем».

Полный текст исследования опубликован в Energy Storage Materials.

Напомним, американская компания NDB использует ядерные отходы для создания долговечных батарей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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