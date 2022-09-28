Телеканал Setanta Sports+ начал вещание в сети оператора Volia

Оператор кабельного и онлайн телевидения Украины Volia добавил в телевизионные пакеты спортивный канал Setanta Sports+.

Каналы Setanta Sport и Setanta Sports+ – это более 5000 прямых спортивных трансляций в год со всего мира. Громкие футбольные чемпионаты – Английская Премьер-лига и Немецкая Бундеслига. Трансляции зрелищных гонок Формула-1 и увлекательных боксерских поединков, а также большой теннис, баскетбол и многое другое.

«Спортивный контент очень важен для нас и наших абонентов. Мы гордимся тем, что каждый наш абонент может найти спортивную трансляцию по своему вкусу. Мы давно уже сотрудничаем с каналом Setanta Sports, а теперь расширяем это сотрудничество на второй канал», – прокомментировали событие в компании Volia.

Setanta Sports+ в зависимости от пакета будет доступен в HD- или SD-качестве. Канал будет присутствовать как в кабельной сети оператора, так и на онлайн-платформе Volia TV.

Напомним, телеканал Setanta Sports+ начал вещание в Украине весной 2020 года.