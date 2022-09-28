Мультфильмы от Суспільного теперь доступны пользователям YouTube Kids

Мультсериалы канала «Бробакс» от Суспільного Мовлення – «Тото», «Маленький Бу», «Яся та її робот» и «Портал пригод» – теперь доступны в украиноязычном сегменте YouTube Kids. Об этом сообщается на официальном сайте Суспільного.

Видеосервис YouTube Kids создан для детей, чтобы уберечь их от нежелательного или сенситивного для детской психики контента. Теперь родители могут добавлять в подборки для детского просмотра познавательные и яркие мультики, веселые учебные песенки и интересные аудиосказки канала «Бробакс» от Суспільного.

Присутствие в YouTube Kids является своеобразным маркером безопасности – контент рекомендован для просмотра детям. Кроме того, контент канала «Бробакс» будет рекомендоваться детям в приложении YouTube Kids, поэтому украинских зрителей будет больше.

Напомним, ранее детские анимационные сериалы Общественного по ютуб-каналу «Бробакс» стали доступны на стриминговой платформе «Киевстар ТВ».