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Эксперты протестировали скорость 5G на iPhone 14 Pro: результат впечатляет

НовостиТехнологии

Смартфоны iPhone 14 Pro продемонстрировали увеличение скорости загрузки данных на 47% в 5G-сети T-Mobile и на 38% в сети пятого поколения Verizon.

Технические характеристики новых смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max указывают на то, что эти гаджеты лучше моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max благодаря тому, что в их конструкции присутствует новый и современный чип A16 Bionic.

Так вот, новый сравнительный тест, проведенный компанией SpeedSmart, показывает, что новая линейка смартфонов iPhone 14 Pro позволяет достичь скорости передачи данных в сети 5G, которая на 47% превышает показатели предыдущих моделей.

Компания SpeedSmart проводила упомянутые тесты в сетях T-Mobile и Verizon в Соединенных Штатах с использованием смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro.

Результаты сравнительного теста

Загрузка (T-Mobile)

  • iPhone 14 Pro: 255.91 Мбит/сек.
  • iPhone 13 Pro: 173.81 Мбит/сек.

Отправка (T-Mobile)

  • iPhone 14 Pro: 28.25 Мбит/сек.
  • iPhone 13 Pro: 22.51 Мбит/сек.

Загрузка (Verizon)

  • iPhone 14 Pro: 175.56 Мбит/сек.
  • iPhone 13 Pro: 126.33 Мбит/сек.

Отправка (Verizon)

  • iPhone 14 Pro: 27.28 Мбит/сек.
  • iPhone 13 Pro: 21.64 Мбит/сек.

Тест 5G на iPhone 14 Pro

Несмотря на то, что разница в скорости передачи данных между двумя гаджетами оказалась не столь существенной, скорость загрузки данных значительно улучшилась – мы видим рост на 47% в сети T-Mobile и на 38% в сети Verizon.

Пинг в сетях 5G

Пинг через сети Verizon и T-Mobile также показал более низкую среднюю задержку (чем меньше, тем лучше). Средний пинг для iPhone 14 Pro составил 52.88 мс в сети T-Mobile, тогда как iPhone 13 Pro в среднем продемонстрировал задержку в 62.20 мс в той же сети.

Средний пинг для iPhone 14 Pro составил 37.09 мс в сети Verizon, тогда как iPhone 13 Pro в той же сети показал пинг в среднем 52.24 мс.

Разницу связывают с тем, что смартфоны линейки iPhone 14 Pro помимо нового процессора оснащены более современным модемом 5G Snapdragon X65, в то время как в конструкции моделей линейки iPhone 13 Pro – модем X60. Первый модем способен добиваться скорости загрузки до 10 Гбит/сек, тогда как второй может достигать скорости загрузки до 7.5 Гбит/сек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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