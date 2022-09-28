Эксперты протестировали скорость 5G на iPhone 14 Pro: результат впечатляет

Смартфоны iPhone 14 Pro продемонстрировали увеличение скорости загрузки данных на 47% в 5G-сети T-Mobile и на 38% в сети пятого поколения Verizon.

Технические характеристики новых смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max указывают на то, что эти гаджеты лучше моделей iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max благодаря тому, что в их конструкции присутствует новый и современный чип A16 Bionic.

Так вот, новый сравнительный тест, проведенный компанией SpeedSmart, показывает, что новая линейка смартфонов iPhone 14 Pro позволяет достичь скорости передачи данных в сети 5G, которая на 47% превышает показатели предыдущих моделей.

Компания SpeedSmart проводила упомянутые тесты в сетях T-Mobile и Verizon в Соединенных Штатах с использованием смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro.

Результаты сравнительного теста

Загрузка (T-Mobile)

iPhone 14 Pro: 255.91 Мбит/сек.

iPhone 13 Pro: 173.81 Мбит/сек.

Отправка (T-Mobile)

iPhone 14 Pro: 28.25 Мбит/сек.

iPhone 13 Pro: 22.51 Мбит/сек.

Загрузка (Verizon)

iPhone 14 Pro: 175.56 Мбит/сек.

iPhone 13 Pro: 126.33 Мбит/сек.

Отправка (Verizon)

iPhone 14 Pro: 27.28 Мбит/сек.

iPhone 13 Pro: 21.64 Мбит/сек.

Несмотря на то, что разница в скорости передачи данных между двумя гаджетами оказалась не столь существенной, скорость загрузки данных значительно улучшилась – мы видим рост на 47% в сети T-Mobile и на 38% в сети Verizon.

Пинг в сетях 5G

Пинг через сети Verizon и T-Mobile также показал более низкую среднюю задержку (чем меньше, тем лучше). Средний пинг для iPhone 14 Pro составил 52.88 мс в сети T-Mobile, тогда как iPhone 13 Pro в среднем продемонстрировал задержку в 62.20 мс в той же сети.

Средний пинг для iPhone 14 Pro составил 37.09 мс в сети Verizon, тогда как iPhone 13 Pro в той же сети показал пинг в среднем 52.24 мс.

Разницу связывают с тем, что смартфоны линейки iPhone 14 Pro помимо нового процессора оснащены более современным модемом 5G Snapdragon X65, в то время как в конструкции моделей линейки iPhone 13 Pro – модем X60. Первый модем способен добиваться скорости загрузки до 10 Гбит/сек, тогда как второй может достигать скорости загрузки до 7.5 Гбит/сек.