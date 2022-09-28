Доля телевизоров с большими панелями за последние 5 лет выросла в три раза, – данные Crisil

Падение цен, изменение привычек просмотра, а также комбинация нескольких благоприятных факторов – таких, как увеличение доходов, расширение проникновения интернета, рост пропускной способности и увеличение объемов потребления потокового контента с ОТТ-платформ втрое увеличило пропорцию телевизоров с большими панелями до более 40 процентов за последние пять лет. Об этом говорится в отчете Crisil.

По оценкам авторов исследования, в случае, если благоприятные условия сохранятся, доля таких телевизоров может превысить отметку в 50% к 2027 финансовому году. Отметим, что у Crisil за большой телевизор принимают панели с такими размерами:

40 дюймов;

43 дюйма;

50 дюймов;

55 дюймов;

60 дюймов;

65 дюймов;

70 дюймов;

75 дюймов;

80 дюймов;

85 дюймов.

Эксперты аналитической компании также обнаружили, что падение цен на телевизоры с большими панелями на 35-40% за последние пять лет стало самым главным фактором, стимулировавшим увеличение их рыночной доли. Поэтому сегодня пользователи могут купить телевизор 65 дюймов без каких-либо сложностей.

С выходом на рынок таких брендов как Xiaomi, Vu Technologies, One Plus и т.д. возросла конкуренция на рынке, что, в свою очередь, повлекло за собой ценовую войну, – добавляют авторы отчета.

Директор компании Crisil Research Пушан Шарма отмечает: «За последние 5-7 лет количество брендов в этом сегменте удвоилось, и сегодня за кошельки клиентов соревнуются более 70 брендов. Кроме того на рынке наблюдался избыток запасов 43-дюймовых экранов, поскольку западные страны еще к 2018 году уже перешли на большие экраны».

В отчете упоминается еще один фактор, стимулировавший рост спроса на большие телевизоры, а именно выпуск фильмов на потоковых сервисах во время пандемии, имевший место из-за длительного страха перед посещением кинотеатров.

Помощница директора Crisil Research Элизабет Мастер отмечает: «Ожидается, что к 2027 финансовому году доля телевизоров с большими панелями превысит 50% общего спроса на телевизоры – не в последнюю очередь благодаря увеличению распространения новых направлений потребления, таких как OTT и доступность новых релизов. Пандемия изменила привычки просмотра в семьях, а расширение проникновения оптоволоконных услуг для дома еще больше улучшит качество широкополосных услуг, что будет способствовать выбору телевизионных панелей большего размера».