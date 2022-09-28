Беспилотные автомобили научат лучше ориентироваться в пространстве во время плохой погоды

Разработана новая система на базе искусственного интеллекта, которая позволит самоходным транспортным средствам (AV) улучшить навигацию при неблагоприятных погодных условиях.

Исследователи из факультета компьютерных наук Оксфордского университета работали над проектом совместно с командой из Университета Богазичи в Стамбуле, Турция. Результаты их исследований были опубликованы в научном журнале Nature Machine Intelligence.

В аннотации к публикации объясняется, какую именно проблему пытались решить исследователи: «Возможность четко определить свое местоположение на карте является достаточно важной составляющей безопасности и надежности самоходных транспортных средств. Но из-за несовершенства датчиков, которые сталкиваются с проблемами во время движения в неблагоприятной природной среде или при сложных погодных условиях, это создает серьезное препятствие для их широкого использования».

По сути, самоходные транспортные средства находятся в зоне повышенного риска из-за возможности неверного определения ими своего местонахождения в экстремальных погодных условиях. Например, во время сильного ливня, снежных метелей или налипания мокрого снега, поскольку такие погодные условия негативно влияют на работу датчиков. И это может иметь опасные последствия в некоторых сценариях. Например, когда самоходное транспортное средство окажется в неверной полосе движения перед поворотом или в неправильной позиции на перекрестке, где оно не сможет затормозить в нужный момент.

Для решения этой проблемы исследователи разработали новую самоконтролированную модель глубокого обучения для системы, которая известна как «оценка эго-движения». Это ключевой компонент стека алгоритмов автономного вождения, оценивающий движение автомобиля относительно препятствий, которые транспортное средство обнаруживает на своем пути.

Напомним, несколько лет назад в Южной Корее представили семь беспилотных автомобилей с поддержкой 5G.