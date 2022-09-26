В какой стране мира самый быстрый интернет?

Данные нового исследования службы сравнения цен на широкополосный доступ Cable.co.uk, указывают на то, что самая высокая средняя скорость широкополосного доступа среди регионов зафиксирована в Западной Европе, а Украина разместилась на 52-м месте в рейтинге.

Специалисты Cable.co.uk проанализировали результаты более 1.1 миллиарда тестов скорости широкополосного интернета, проведенных в 220 странах мира, и сформировали рейтинг, из которого видно, что все 28 стран Западной Европы, где проводились измерения, оказались в верхней части таблицы, а семь из них – попали в верхнюю десятку. При этом средняя скорость широкополосного интернета, которая составляет в регионе 99 Мбит/сек, делает Западную Европу зоной самого быстрого широкополосного интернета.

Служба Cable.co.uk недавно обнародовала некоторые данные, которые показали, какая из стран имеет самую высокую скорость интернета. Учитывая эти данные и все, что было сказано выше, победителем в этой гонке за звание страны с самой высокой в мире скоростью интернета стал Тайвань, где средняя скорость широкополосной связи составляет более 135 Мбит/сек (или, если вы любите точные цифры, 135.88 Мбит/сек). Тайвань примерно на двенадцать мегабит в секунду опережает страну, занявшую вторую строчку в этом списке, а именно – Японию. Средняя скорость интернета в Японии колеблется на отметке примерно 122 Мбит/сек, а далее следует несколько других стран, буквально наступающих Японии на пяти.

Ещё одна особенность, которую многие, наверное, заметили в этом списке – это заметные результаты, демонстрируемые странами Восточной Азии. Сингапур занимает пятое место в рейтинге, средняя скорость широкополосного интернета здесь составляет 116 Мбит/сек, что достаточно близко к показателям других стран с высокой скоростью интернета. Однако, несмотря на это, США и Франция превосходят показатели Сингапура, демонстрируя скорость интернета на уровне 118 и 120 Мбит/сек соответственно.

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Неудивительно, что в последние несколько лет в ряде стран Европы наблюдается значительное улучшение показателей средней скорости интернета. Испания, Нидерланды, а также Румыния предоставляют абонентам впечатляющие скорости интернета – 115.6, 113.98 и 112.39 Мбит/сек соответственно. Канада несколько уступает США, но эта северная страна также демонстрирует отличные показатели скорости – в среднем на уровне около 106.8 Мбит/сек.

Замыкает верхнюю десятку Гонконг, где средняя скорость широкополосного интернета составляет чуть более 100 Мбит/сек, и это свидетельствует о том, что Северная Америка, Европа и Восточная Азия являются мировыми лидерами, когда дело касается скорости интернета. Это части мира с высоким уровнем развития человеческой цивилизации, и отличные показатели скорости интернета в них, безусловно, играют в этом свою роль.

Из 11 государств, расположенных на территории бывшего СССР, большая часть находится ниже средней части таблицы. Средняя скорость широкополосного интернета в регионе составила 18.44 Мбит/сек. В тройку стран с самым быстрым в регионе интернетом попали Украина (47.74 Мбит/сек, 52 место), Российская Федерация (47.71 Мбит/сек, 53 место) и Беларусь (27.69 Мбит/сек, 90 место). Странами с самым медленным в регионе интернетом оказались Туркменистан (также самый медленный интернет в мире – 0.77 Мбит/сек, 220 место), Таджикистан (2.02 Мбит/сек, 211 место) и Азербайджан (6.61 Мбит/сек, 175 место). И Таджикистан, и Туркменистан вошли в десятку стран с самым медленным интернетом в мире.

Напомним, в прошлом году Украина занимала 77 место в глобальном рейтинге и второе место среди стран бывшего СССР.