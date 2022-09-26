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UARU

Исследователи создали «атомное телевидение»

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Ученые разработали «атомное телевидение», использующее лазеры и атомные облака для передачи видеосигнала, которое соответствует традиционному стандарту разрешения 480i (480 горизонтальных линий). Однако не стоит рассчитывать на то, что уже в ближайшее время оно сможет стать частью домашнего центра развлечений.

Как это работает

Ключевым элементом этой разработки является стеклянный контейнер с газообразными сверхразмерными атомами рубидия, которые возбуждаются лазерными лучами двух цветов в так называемое состояние Ридберга – когда атомы имеют высокий уровень энергии, что заставляет электроны вращаться подальше от ядра.

Это, в свою очередь, делает атомы большего размера и вытянутыми по форме, а также делает их чувствительными к электромагнитным полям, поэтому их можно использовать как приемники телевизионного сигнала. Ранее исследователи совершали подобный трюк с радиосигналами.

«Мы выяснили, как можно транслировать и получать видео через атомные датчики Ридберга, – говорит инженер-электрик Крис Холловэй из Национального института стандартов и технологий (NIST) в США. – По сути, мы закодировали видео-игру в виде сигнала и выделили ее с помощью атомов. Выходной сигнал направлен непосредственно на телевизор».

Атомное облако сначала готовится с помощью радиосигнала. Его влияние на энергетические сдвиги в атомах Ридберга измеряется и используется в качестве точки отсчета. Затем прилагается видеоканал для модуляции выходного сигнала и передается через рупорную антенну.

Роль лазера в этой разработке

Анализируя один из лазерных лучей в тот момент, когда он проходит через атомы, ученые выделяют видеосигнал и преобразуют его в формат, подходящий для отображения на экране. Настройка была предварительно испытана с использованием каналов видеокамеры и игровой консоли.

Для достижения успеха в работе системы команда должна была правильно подобрать размер лазерных лучей. С изменением размера луча изменяется и время, которое лазерный свет тратит на взаимодействие с атомами, что затем влияет на пропускную способность видеопотока.

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По результатам испытаний команда ученых обнаружила, что малый диаметр луча (менее 100 микрометров для двух лазеров) является лучшим выбором с точки зрения скорости отклика и способности передавать изображение в цвете. Они смогли добиться впечатляющей скорости передачи данных – до 100 мегабит в секунду.

Исследователи утверждают, что в будущем эти показатели могут быть улучшены еще больше. Изображение с разрешением 480i выглядит довольно нечетким по современным стандартам, но теперь, когда технология разработана и проверена на практике, ее можно улучшать.

Пока атомный приемник имеет размеры примерно с обеденный стол, но в будущем его можно будет уменьшить. Эти устройства могут быть меньше и более универсальны, чем существующие приемники, и менее чувствительны к воздействию зашумленной среды.

Более того, аналогичные принципы можно было бы со временем использовать со стеклом, коммерчески доступными атомами и стандартными волоконно-оптическими кабелями. После перекалибровки лазеров приемники можно будет быстро адаптировать к приему аудио- и видеосигналов.

Ранее мы сообщали, что украинские разработчики создали технологию для оптимизации процесса создания фильмов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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