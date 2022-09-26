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Ford разрабатывает технологию безопасности дорожного движения, в основе которой – смартфон

НовостиТехнологии

В Ford Motor Company исследуют новую технологию связи на основе смартфонов. Она  может помочь предупреждать водителей о пешеходах, велосипедистах и других участниках движения, которые могут появиться на пути следования транспортного средства, но кого водитель не может видеть по тем или иным причинам.

Как это работает

Идея заключается в использовании специального приложения, которое устанавливается на смартфоне пешехода и использует систему передачи сообщений Bluetooth Low Energy (BLE) для передачи на подключенное транспортное средство информации о местонахождении пешехода.

В случае, если бортовой компьютер транспортного средства рассчитывает потенциальный риск столкновения, система Ford SYNC может предупредить водителей с помощью дисплея, на котором отображаются изображения пешеходов, велосипедистов и т.д. со звуковыми сигналами.

Более новые модели автомобилей Ford, которые уже оснащены технологией Ford Co-Pilot360, способны обнаруживать и помогать предупреждать водителей о появлении на их пути пешеходов, велосипедистов, скутеристов и т.д. – и даже включать тормоза в случае, если водители не реагируют вовремя.

Преимущества использования BLE

Технология подключения BLE создает беспроводные персональные сети с помощью радиоволн в диапазоне 2.4 ГГц для организации связи с другими аналогичными устройствами.

В настоящее время эта технология уже получила широкую поддержку в смартфонах и совместима с технологией SYNC, которая используется в подключенных автомобилях Ford без необходимости модернизации аппаратной части транспортного средства.

По словам инженеров из компании Ford, система BLE может дополнять другие технологии благодаря способности обеспечивать связь с аналогичными устройствами, расположенными на подходящем расстоянии, чтобы отправлять уведомления, которые могут повысить безопасность транспортного средства, предупреждая о появлении на пути пешеходов, велосипедистов и т.д.

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Важнейшим является то, что технология BLE не зависит от прямой видимости, а это значит, что она способна обнаруживать пешеходов и других даже тогда, когда они скрыты за препятствиями, такими как здания.

Система BLE требует для работы очень мало электроэнергии, которой ее снабжают маленькие, размером с монету, батарейки, что позволяет ей работать автономно в течение длительного времени. В то время как бытовые BLE-приложения обычно предполагают обязательное использование двух устройств, технология, применяемая компанией Ford, использует BLE в качестве маячка, способного обнаруживать несколько других подобных устройств в радиусе действия системы без необходимости соединения в пары.

Система анализирует информацию о лице, использующем устройство, отличает пешеходов от велосипедистов и других исходя из скорости передвижения и дополнительно рассчитывает риск столкновения в соответствии с направлением движения.

Для минимизации помех, вызванных разнообразными помехами, BLE-устройства способны очень быстро изменять каналы связи – это называется скачком частоты – в радиодиапазоне 2.4 ГГц.

Напомним, летом текущего года был утверждён новый аудиостандарт с улучшенными параметрами Bluetooth LE Audio.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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