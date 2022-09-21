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2.7 миллиарда человек по всему миру не имеют доступа в интернет

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В 2022 году треть населения мира все ещё лишена возможности доступа в интернет, а темпы новых подключений замедлились. Об этом говорится в сообщении Международного союза электросвязи (ITU).

В настоящее время во всем мире интернетом пользуется примерно 5.3 миллиарда человек, и, несмотря на то, что темпы роста продолжают оставаться обнадёживающими, последние тенденции указывают на то, что без новых инвестиций в развитие инфраструктуры и без нового толчка для создания новых цифровых навыков шансы на подключение населения мира к 2030 году кажутся все меньше.

По состоянию на текущий год 2.7 миллиарда человек по всему миру не имеют возможности доступа в интернет. В 2021 году таких было 3 миллиарда, а в 2019-м – перед началом пандемии Covid-19 – 3.6 миллиарда.

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В ITU считают, что в мире часто недооценивают такие препятствия для доступа к сети, как очень низкая скорость соединения, очень высокие цены на оборудование и подписку, отсутствие цифровой культуры или даже культурные и языковые барьеры, а также гендерная дискриминация, а иногда препятствием становится и простое отсутствие доступа к электроэнергии.

Африка является менее подключённым из шести регионов – доступ к интернету здесь имеет лишь 40% населения. В арабских странах этот показатель составляет 70%. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона уровень проникновения Интернета повысился с 61% в 2021 году до 64% в текущем году. В Америке, странах Содружества Независимых Государств и Европе, показатели превышают 80%. Старый континент занимает первое место, 89% населения имеет подключение к интернету.

Напомним, в 2019 году в ITU обеспокоились преобладанием мужчин среди пользователей интернета.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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