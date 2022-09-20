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Американская компания открыла завод по производству оптоволокна в Польше

Новости

Компания Corning (США) сообщила об открытии в польском Мщонуве предприятия по производству оптоволокна. В прошлом году в компании объявили о намерениях запустить данное производство в Польше после того, как было установлено, что такой завод необходим для удовлетворения растущего спроса на оптоволокно в странах Европейского Союза и близлежащих регионов.

Спрос на оптоволокно в Европе растет подобно тому, как он растет в США из-за потребностей в прокладке оптоволоконных линий для развития сетей 5G, уплотнения сетей 4G, а также реализации программ, направленных на доведение таких линий до большего количества домов и компаний.

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Компания Corning уже имеет в Польше производственные мощности – речь идет о заводе в Стрыкове, где она производит с 2001 года оптоволокно и другие компоненты для нужд связи. Открытие нового предприятия позволит компании увеличить на территории Польши число своих сотрудников с 3000 еще на 250 человек.

Мэр Мщонува Юзеф Курек, комментируя открытие нового завода, отметил: «Благодаря оптоволокну, которое компания Corning будет производить в нашем городе, еще больше людей и еще больше общин по всей Европе сможет наслаждаться высокоскоростной связью. Мы очень рады, что компания Corning вновь обратилась к талантливой рабочей силе нашего региона, чтобы претворить в жизнь свои инновации».

Генеральный менеджер Corning Optical Communications Майк Белл ранее заявлял, что новый завод компании Corning в Польше не только поможет удовлетворить спрос на оптоволокно в странах ЕС, но и высвободит мощности, необходимые для удовлетворения спроса в США.

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix открыл офис в Варшаве.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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