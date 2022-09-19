LG провела успешный эксперимент по передаче данных в сети 6G, утроив рекорд расстояния

Сети беспроводной связи в стандарте 5G все еще находятся в зачаточной стадии, но это не останавливает желание ученых уже сегодня разрабатывать еще более современные технологии.

Компания LG продемонстрировала беспроводную передачу и прием данных по сети 6G в терагерцевом диапазоне (ТГц) на расстояние 320 метров на открытом пространстве. Эксперимент проходил 7 сентября в Берлине на территории Института телекоммуникаций имени Генриха Герца при обществе имени Фраунгофера. Для передачи данных был использован диапазон 155-175 ГГц.

Новая демонстрация стала значительным шагом вперед по сравнению с последним публичным испытанием, проведенным компанией LG в августе 2021 года, когда была доказана возможность передавать данные в стандарте 6G ТГц на открытом пространстве на расстояние до 100 метров.

Чтобы увеличить относительно короткий радиус распространения сигнала в стандарте 6G, специалисты из компании LG, Института телекоммуникаций имени Генриха Герца и Института прикладной физики твердого тела имени Фраунгофера (IAF) совместными усилиями разработали усилитель мощности, который увеличивает мощность передачи, и малошумный приёмник, обеспечивающий улучшение качества входного сигнала.

Многоканальный усилитель мощности LG, используемый в последнем тесте, давал выходной сигнал более 20 дБм, что гораздо выше, чем ~5 дБм, которые обеспечивал усилитель, использовавшийся в предыдущей демонстрации.

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Технический директор и исполнительный вице-президент компании LG Electronics доктор Ким Бен Хун сказал, что последняя демонстрация еще на один шаг приближает компанию к воплощению планов по обеспечению скорости передачи данных в сети 6G на уровне 1 терабита в секунду как в городских помещениях, так и на открытом пространстве среди городской застройки.

Стоит отметить тот факт, что LG не обнародовала информацию о том, какой скорости она достигла во время тестирования. Компания планирует презентовать полные результаты своего эксперимента и представить обзор технологии на своем предстоящем мероприятии 6G Grand Summit, который должен состояться 23 сентября в LG Science Park в Сеуле.

До появления стандарта 6G нам придется подождать еще много лет. В своем пресс-релизе компания LG отмечает, что серьезное обсуждение нового сетевого стандарта ожидается не раньше 2025 года. А коммерциализация технологии запланирована только на 2029 год. Однако, как только она будет внедрена, мы получим гораздо более высокую скорость передачи данных с улучшенными показателями задержки и более высокой надежностью. Но сейчас это скорее теория, чем конкретика. Поэтому отметим: пока, вероятно, лучше сдержать свой энтузиазм и подождать, пока новая технология станет более реальной и доступной, а потом уже размышлять над тем, что именно она сможет изменить в условиях реального мира.