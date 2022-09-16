Канал FREEДОМ расширил вещание в Германии и Италии

Абоненты немецкого Deutsche Telekom и итальянского Tivùsat получили возможность смотреть телеканал украинского иновещания FREEДОМ.

Германия входит в пятерку европейских стран по количеству просмотров FREEДOM — в стране проживает около 4 млн русскоязычных граждан. В Италии украинское иновещание теперь доступно на территории всей страны для пользователей Tivusat — это совместное предприятие крупнейших медиакомпаний: RAI, Mediaset и Telecom Italia Media.

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Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» утверждает, что занимается «продвижением интересов Украины и правдивой информации о войне и жизни украинского общества среди аудиторий, привыкших получать сообщения от ангажированных русскоязычных медиа».

С полным перечнем стран покрытия телевизионного сигнала FREEДОМ можно ознакомиться здесь.

Ранее мы сообщали, что Нацсовет обновил список иностранных каналов: их пока всего 49.