Adobe покупает сервис Figma за $20 млрд

Акции Adobe упали на 17% на фоне объявления о покупке Figma — это крупнейшее падение с 2010 года.

Что произошло

Разработчик программного обеспечения Adobe договорился о покупке сервиса для разработки интерфейсов Figma за $20 млрд. Об этом изначально сообщил Bloomberg, а позже и сама компания опубликовала официальный релиз.

«Сочетание Adobe и Figma поменяет наше представление о совместном творчестве», — отметил гендиректор Adobe Шантану Нарайен.

Чем занимаются компании

Adobe — американская компания-разработчик программного обеспечения. В списке наиболее популярных программ от Adobe — Photoshop, Illustrator, Lightroom.

Figma основана в 2012 году. Компания представляет платформу, на которой разработчики ПО и дизайнеры могут удаленно сотрудничать и разрабатывать различные продукты: от слайдов для презентаций до пользовательских интерфейсов в мобильных приложениях.

Условия сделки

В соответствии с окончательным соглашением Adobe сможет приобрести Figma примерно за 20 миллиардов долларов. Половину суммы выплатят деньгами, половину — акциями. Приблизительно 6 миллионов дополнительных ограниченных акций будут предоставлены генеральному директору и сотрудникам Figma — их должны передать в течение четырех лет после закрытия. Adobe ожидает, что денежное вознаграждение будет финансироваться за счет наличных денежных средств и, при необходимости, за счет срочного кредита.

Ожидается, что сделка будет закрыта в 2023 году при условии получения необходимых разрешений и одобрений регулирующих органов, а также выполнения других условий закрытия, включая одобрение акционеров Figma.

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После закрытия сделки Дилан Филд, соучредитель и генеральный директор Figma, продолжит руководить командой Figma, подчиняясь Дэвиду Вадхвани, президенту подразделения цифровых медиа Adobe.

Пока сделка не будет закрыта, каждая компания продолжит работать независимо.

Ожидания компаний

Соглашение с Figma станет самой большой покупкой компании Adobe, которая стремится привлечь миллионы новых клиентов благодаря Figma. Последняя пережила бум во время пандемии из-за популярности удаленной работы — сейчас клиентами компании являются Twitter, Google и Netflix. Figma ожидает увеличить чистый ежегодный доход на 200 млн долларов в этом году, перейдя отметку в 400 млн долларов.

Падение акций

На закрытии торгов на Nasdaq бумаги Adobe подешевели на 16,79% — до $309,13 за штуку. WSJ отмечает, что акции падали на фоне обеспокоенности инвесторов по поводу перспектив сделки и того, что Adobe всерьёз переживает насчёт высокой конкуренции.

Одновременно с объявлением о сделке Adobe отчиталась за третий финансовый квартал, который завершился 2 сентября 2022 года. Выручка компании составила рекордные $4,43 млрд (+13% год к году). Скорректированная прибыль превысила прогноз: $3,4 на акцию против $3,33.