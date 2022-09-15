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«Суспільне» покажет первый в истории финал по футзалу: Европа и Южная Америка определят сильнейшую команду континентов

НовостиТелевидение

15 и 18 сентября диджитал-платформа «Суспільне Спорт» будет транслировать матчи футзального турнира Финалисима-2022, который состоится в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Впервые в истории футзала четыре лучшие сборные команды из Европы и Южной Америки определят сильнейшую команду двух континентов. В первом полуфинале встретятся сборные Парагвая и Португалии, а во втором – Аргентины и Испании.

Команды-участники турнира определились по результатам последних континентальных соревнований: Португалия выиграла последний Чемпионат Европы, а Испания заняла 3-е место (2-е место заняла сборная России, однако команду не допустили к соревнованиям из-за вооруженной агрессии против Украины). Аргентина и Парагвай играли в финале Чемпионата Америки.

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15 сентября

Парагвай – Португалия – 22:50;

Аргентина – Испания – 01:35.

Победители этих матчей сойдутся в финале, который состоится в воскресенье, 18 сентября, в 22:35. Матч за 3-е место состоится в этот же день в 19:50.

Источник: Суспільне

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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