Особенности и технические характеристики часов Tissot

На протяжении многих десятилетий в среде предпринимателей наблюдается стабильный интерес к часам. Если говорить о представителях бизнеса, то наличие у них коллекции часов (в особенности – винтажных) не является чем-то необычным.

Механические часы сегодня, главным образом, позиционируются как винтажные часы, поскольку практически всё управление ими осуществляется вручную. Пользователю приходится вручную их заводить, вручную выставлять время. Однако от этого они не перестают быть полноценными часами, позволяющими следить за временем. По мнению специалистов интернет-магазина deka.ua, механические часы по-прежнему являются частью нашей повседневной жизни, ими по-прежнему пользуется огромное количество людей – особенно, учитывая их доступность на рынке. Использование в производстве хорошо подобранных материалов делает их ценными и дорогими. При этом механические часы не просто демонстрируют красоту и элегантность – они также прекрасно работают. Это придаёт им в глазах людей сентиментальную ценность, связанную с обладанием хорошо обработанным материалом.

История часов – долгая и захватывающая. Их успех на рынке модных аксессуаров гарантирован кропотливой работой часовых мастеров. Поэтому покупка часов может быть весьма непростой задачей – ведь приходится учитывать множество факторов. Выбор брендов, производящих часы, достаточно широк, и одним из таких брендов является Tissot. Ниже перечислены некоторые особенности часов Tissot, о которых необходимо знать.

Особенности наручных часов Tissot

Механические часы Tissot состоят в среднем из 100 точно подобранных деталей, при этом их сердцем является маятник, обеспечивающий точность хода. Возвратно-поступательные движения уравновешиваются пружиной, контролирующей движение стрелок часов. Вибрация – это то, что заставляет часы тикать и работать со скоростью до 385 000 оборотов в минуту. Приятной особенностью часов марки Tissot является то, что все модели разбиты на коллекции https://deka.ua/tissot/ – они сгруппированы в категории согласно дизайну, типам механизма и функциям. Швейцарский механизм считается инновацией часового искусства из-за его запаса хода до 72 часов.

История марки Tissot

Чтобы понять значимость современной коллекции Tissot, а также её предыдущих и винтажных моделей, важно иметь представление о долгой и легендарной истории компании.

1853: Отец и сын Шарль-Фелисьен Тиссо и Шарль-Эмиль Тиссо основали в Ле-Локле, в регионе Юра в Швейцарии фирму Chs Tissot & Fils.

Отец и сын Шарль-Фелисьен Тиссо и Шарль-Эмиль Тиссо основали в Ле-Локле, в регионе Юра в Швейцарии фирму Chs Tissot & Fils. 1916: Tissot выпускает знаменитую модель в стиле ар-деко Tissot Banana.

Tissot выпускает знаменитую модель в стиле ар-деко Tissot Banana. 1930: Tissot представляет первые в мире антимагнитные наручные часы Tissot Antimagnétique. Tissot вместе с Omega присоединяется к выставке SIIH.

Tissot представляет первые в мире антимагнитные наручные часы Tissot Antimagnétique. Tissot вместе с Omega присоединяется к выставке SIIH. 1951: Tissot выпускает на рынок первые в мире автоматические наручные часы Navigator, предназначенные для отображения времени 24 часовых поясов.

Tissot выпускает на рынок первые в мире автоматические наручные часы Navigator, предназначенные для отображения времени 24 часовых поясов. 1953: Tissot отмечает свой 100-летний юбилей выпуском модели Visodate, в которой в автоматический механизм интегрированы такие инновации, как функция отображения даты.

Tissot отмечает свой 100-летний юбилей выпуском модели Visodate, в которой в автоматический механизм интегрированы такие инновации, как функция отображения даты. 1965: На выпуск компанией Rolex модели Daytona у Tissot ответили выпуском модели PR Модель, которую создавали под впечатлением от гоночных автомобилей, и которая впервые была укомплектована стальным браслетом с отверстиями, стала эстетическим новаторством и позднее была скопирована многими другими брендами.

На выпуск компанией Rolex модели Daytona у Tissot ответили выпуском модели PR Модель, которую создавали под впечатлением от гоночных автомобилей, и которая впервые была укомплектована стальным браслетом с отверстиями, стала эстетическим новаторством и позднее была скопирована многими другими брендами. 1971: Выпущена модель Tissot Astrolon, также известная как IDEA 2001, которая стала первой в мире моделью механических часов из пластика.

Выпущена модель Tissot Astrolon, также известная как IDEA 2001, которая стала первой в мире моделью механических часов из пластика. 1983: Tissot официально становится частью Swatch Group.

Tissot официально становится частью Swatch Group. 1985: Tissot выпускает одну из своих самых культовых моделей RockWatch, которая изготавливалась в корпусе из альпийского гранита.

Tissot выпускает одну из своих самых культовых моделей RockWatch, которая изготавливалась в корпусе из альпийского гранита. 1986: Tissot выпускает не менее культовую модель Two Timer – первые часы с аналоговым и цифровым отображением времени.

Tissot выпускает не менее культовую модель Two Timer – первые часы с аналоговым и цифровым отображением времени. 1999: Tissot выпускает модель T-Touch – первые в мире часы с сенсорным экраном, также обладающие шестью функциями и сочетающие в себе аналоговый и цифровой дисплеи.

Tissot выпускает модель T-Touch – первые в мире часы с сенсорным экраном, также обладающие шестью функциями и сочетающие в себе аналоговый и цифровой дисплеи. 2011: Tissot получает первую премию на Международном конкурсе хронометров.

Tissot получает первую премию на Международном конкурсе хронометров. 2014: Tissot выпускает T-Touch Expert Solar – первые в мире часы с сенсорным экраном, которые к тому же работают от солнечной энергии.

Характеристики часов Tissot

1 Традиция и наследие

История механических часов богата традициями и ярким наследием, поскольку их конструкция следует принципам, заложенным много десятилетий назад. У механических часов накопилось богатое наследие, созданное многими поколениями. Различные бренды производят как механические, так и автоматические часы, и большинство из этих брендов имеют богатую историю и культуру. Например, часы Tissot, сестринский бренд знаменитой марки Rolex, имеют богатую историю часового дела и традиции, к которым люди хотят быть причастны. Лакшери-лейбл предлагает множество различных популярных моделей наручных часов.

С момента своего основания более века назад компания Tissot росла, развивалась и продолжает совершенствоваться. Классические модели, такие как Tissot Visodate, выпускаются с 1953 года и до сих пор неплохо продаются. Другие модели, такие как Tissot или Le Locle, также пользуются популярностью в качестве органичного дополнения к деловому костюму. Даже по прошествии стольких лет механические и автоматические часы Tissot по-прежнему остаются одними из самых качественных часов, которые можно купить, располагая ограниченным бюджетом.

Инновационные решения, принятые в компании, дали возможность начать выпускать часы с простым календарём. Хорошая репутация компании стала причиной того, что её штаб-квартиру начали посещать различные высокопоставленные лица. В 1960 году компанию Tissot посетили князь Монако с супругой, что помогло создать рынок для подростков. В 1999 году компания Tissot выпустила модель Tissot T-touch – первые свои часы с сенсорным экраном.

Компания Tissot была в числе первых брендов в мире, которые начали использовать энергию T-Touch Expert Solar. Она также начала сотрудничать со звёздами спорта и поддерживать разнообразные команды – такие как FIBA, NWBA, команды по фехтованию, велоспорту и хоккею с шайбой.

2 Долговечность

Долговечность является одной из наиболее знаковых характеристик механических часов. После изобретения кварцевых и смарт-часов производители механических часов остаются хранителями оригинального мастерства и часового дела, уходящего своими корнями в глубину веков. Производство большинства механических часов требует времени. Некоторые модели наручных часов изготавливаются вручную месяцами.

Несмотря на то, что механические часы представляют собой традиционный набор шестерёнок, некоторые модели могут обладать вполне современными свойствами – например, водонепроницаемостью. Это может помочь спортсмену пользоваться таймером, не переживая из-за возможной поломки часов.

Качественные водонепроницаемые часы отличаются особой долговечностью и обладают прекрасными характеристиками – такими, как водонепроницаемость на больших глубинах. Спортсмены всегда желают оставаться на высоте, и данная функция для них незаменима. Механические часы должны обладать функцией водонепроницаемости, и многие бренды выпускают такие модели.

3 Сложность механизмов

Одной из причин, по которой люди выбирают механические часы, является уровень сложности, которым характеризуется производство каждой их детали. Чтобы создать устройство для отсчёта времени порой требуется изготовить сотни пружинок и прочих крошечных деталей. В наши дни пользователи могут быть впечатлены работой смарт-часов Garmin, однако, в отличие от механических часов, у них нет вековой предыстории, связанной с искусством или мастерством.

С началом массового распространения кварцевых часов в середине 1990-х в часовой индустрии остро встал вопрос о том, есть ли будущее у часов механических. Однако постепенно индустрия начала возрождаться, поскольку в мире по-прежнему есть достаточно людей, которые ценят точную механику. В отличие от производства часов, работающих на батарейках, на то, чтобы понять и освоить весь процесс разработки и производства механических часов, требуется немало времени. С течением времени процесс производства механических часов становится всё более сложным, и новые бренды постоянно разрабатывают различные структуры и конструкции, чтобы создать что-то кардинально новое.

По мере роста количества компаний и брендов, выпускающих механические часы, возникла потребность в творческом и художественном подходе. Методы, стандарты и шаги, которые использовались для производства механических часов в течение последних столетий, сильно изменились. Сегодня бренды, производящие механические часы, дают им современный дизайн и функции. Однако базовые принципы работы часового механизма сохраняются неизменными. По мере появления различных категорий часов в целом старые бренды, производящие механические часы, также добавляли в них необходимые функции. Так появились механические часы для дайверов, механические часы для пилотов и механические спортивные часы.

Заключение

В современном обществе часы принято считать модным аксессуаром. Даже механические часы должны сочетаться со стильной одеждой. Поэтому часами так восхищаются и поэтому их так любят. Многие производители часов добавляют в них функцию водонепроницаемости для большей безопасности и долговечности. Каждая модель механических часов создаётся не только для того, чтобы служить долго, но и долго оставаться в тренде.

Сегодня на рынке можно найти много различных моделей хороших механических часов. Выбирая такие часы, следует быть дотошным и придирчивым. Это поможет хорошо изучить репутацию бренда, который пришёлся по вкусу, а не просто полагаться на чей-то совет.