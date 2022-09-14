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Американский спутник Galaxy 11 развалился на орбите

НовостиСпутниковая связь

Американский телекоммуникационный спутник Galaxy 11, запущенный на орбиту в 1999 году, частично развалился. Теперь его фрагменты представляют угрозу для других орбитальных аппаратов. Об этом пишет издание GN24 со ссылкой на сообщение Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ).

В ИПМ сообщают, что частичное разрушение старого телекоммуникационного аппарата Galaxy 11 произошло на геостационарной орбите. Galaxy 11 представляет собой GPS-спутник, находящийся в управлении американской компании Intelsat. Последняя, кстати, недавно потеряла управление над ещё одним спутником Galaxy 15.

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В публикации говорится, что отдельные обломки спутника Galaxy 11 уже обнаружены и их движение отслеживается цифровыми средствами. Некоторые эксперты считают эти обломки опасными для находящихся на геостационарной орбите аппаратов.

Ученые пока не могут выяснить причины разрушения космического аппарата, но предполагают, что оно произошло из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции или солнечных панелей.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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