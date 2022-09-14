Американский спутник Galaxy 11 развалился на орбите

Американский телекоммуникационный спутник Galaxy 11, запущенный на орбиту в 1999 году, частично развалился. Теперь его фрагменты представляют угрозу для других орбитальных аппаратов. Об этом пишет издание GN24 со ссылкой на сообщение Института прикладной математики имени М. В. Келдыша (ИПМ).

В ИПМ сообщают, что частичное разрушение старого телекоммуникационного аппарата Galaxy 11 произошло на геостационарной орбите. Galaxy 11 представляет собой GPS-спутник, находящийся в управлении американской компании Intelsat. Последняя, кстати, недавно потеряла управление над ещё одним спутником Galaxy 15.

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В публикации говорится, что отдельные обломки спутника Galaxy 11 уже обнаружены и их движение отслеживается цифровыми средствами. Некоторые эксперты считают эти обломки опасными для находящихся на геостационарной орбите аппаратов.

Ученые пока не могут выяснить причины разрушения космического аппарата, но предполагают, что оно произошло из-за старения экранно-вакуумной теплоизоляции или солнечных панелей.