В сети обнаружили базу с 32 млн записей о пользователях «ВКонтакте»: среди них есть и закрытые профили

Специалист по кибербезопасности Боб Дьяченко обнаружил дамп базы данных социальной сети «ВКонтакте», содержащий более 32 млн записей о людях.

В качестве примера показана ссылка на вырезку из файла, которая демонстрирует структуру базы. В базе есть: имена, ID, статус, страна, город, место обучения и работы, группы, фотографии.

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В базе нет паролей либо другой приватной информации, однако доступны фотографии закрытых профилей «ВКонтакте».

«База данных выглядит как сервис для поиска информации о человеке на основе его имени и базируется на российском IP», – отмечает специалист.

В материале сайта «Код Дурова» отмечается, что такие базы появляются в сети довольно часто и добываются обычным парсингом информации.

В пресс-службе «ВКонтакте» наличие дампа пока никак не прокомментировали.