5 преимуществ Смарт-часов с NFC

NFC датчик в умных часах не увидишь, зато определишь по функциональных возможностях. Часами можно расплатиться в торговом центре, за абонемент в спортзале или по счету в ресторане.

Сам чип, предназначенный для беспроводной передачи данных, миниатюрных размеров, Смарт-часы с функцией NFC мало весят и не ощущаются на руке. Удобство использования в том, что их не нужно снимать с запястья для осуществления транзакции. Поднесли запястье к терминалу — произошло списание средств с карты. Это куда практичнее, чем всюду носить с собой кошелек с наличными или доставать телефон из сумки всякий раз, когда хочется купить какую-то мелочь.

NFC — один из признаков актуальности часов с умными функциями. Для устаревших моделей технология недоступна. И это — далеко не единственное достоинство.

Широкий ассортимент

Выбрать Смарт Вотч с бесконтактными платежами можно на любой вкус и кошелек. Это могут быть:

Самсунг Галакси Вотч, похожие на механические часы, благодаря круглому корпусу;

прямоугольные Apple Watch Series 7 в зеленом или красном цвете;

Huawei Watch 3 Black, способные стать изюминкой любого модного смарт-кэжуал образа.

Стоимость NFC-часов зависит от «начинки». Факторы, которые первоочередно влияют на итоговую цену:

Модель процессора. Поддержка sim или e-sim. Энергоемкость аккумулятора. Количество памяти. Особенности дисплея.

Высокая автономность

Устройства с технологией НФС держат заряд не хуже, чем модели без этой фишки. Высокая автономность обусловлена использованием программного обеспечения, оптимизированного под требования часов, а также энергоэффективностью ЦП. Традиционно, каждое следующее поколение процессоров нагружает батарею все меньше.

Постоянно включенная функция NFC отражается на времени автономной работы незначительно. Куда больше энергии тратят приложения развлекательного характера.

Долговечность

Чтобы расширить сферу эксплуатации умных часов, производители наделяют их защитой. Чтобы не царапался экран и деформировался корпус используют сапфировое или закаленное стекло, нержавеющую сталь, титан, различные сплавы. Корпус влагоустойчив.

Те, что по ссылке https://www.moyo.ua/gadgets/smart_chasy/vlagozashchishchennye/ водонепроницаемые Смарт-часы с НФС абсолютно герметичны. Некоторые модели выдерживают только кратковременное погружение, но есть и такие, с которыми можно даже плавать в бассейне.

Полезные датчики

Помимо NFC, в конструкции часов есть другие датчики, предназначенные для передачи данных. Речь о Bluetooth и Wi-Fi модулях для беспроводного сопряжения со сторонними гаджетами.

Отдельное внимание — датчикам здоровья, при помощи которых можно получить информацию об организме. Топовые модели часов оснащены оксиметром для измерения кислорода в крови, термометром для контроля температуры тела и определения овуляции, пульсометром для отслеживания работы сердца. Наблюдение за ментальным здоровьем обеспечивают сенсоры сна и стресса.

НФС часы на Android и IOS приятно использовать в повседневной жизни. Они дублируют многие функции телефона, помогают идти в ногу со временем и приучают к инновациям в торговле, и не только.