Понедельник, 12 сентября, 2022

Приложение российского онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store

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9 сентября 2022 года Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Premier из своего магазина.

Как сообщают представители онлайн-кинотеатра, никаких предупреждений либо объяснений они от Apple не получали.

Ранее установленные приложения все еще доступны пользователям, однако оплатить подписку через них уже нельзя.

В Google Play приложение по-прежнему доступно.

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Онлайн-кинотеатр Premier является дочерней компанией холдинга «Газпром-медиа», который уже некоторое время находится под санкциями США и ЕС. Именно это и могло послужить причиной для удаления.

Ранее из App Store пропало приложение онлайн-кинотеатра Okko.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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