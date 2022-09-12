Приложение российского онлайн-кинотеатра Premier удалили из App Store

9 сентября 2022 года Apple удалила приложение онлайн-кинотеатра Premier из своего магазина.
Как сообщают представители онлайн-кинотеатра, никаких предупреждений либо объяснений они от Apple не получали.
Ранее установленные приложения все еще доступны пользователям, однако оплатить подписку через них уже нельзя.
В Google Play приложение по-прежнему доступно.
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Онлайн-кинотеатр Premier является дочерней компанией холдинга «Газпром-медиа», который уже некоторое время находится под санкциями США и ЕС. Именно это и могло послужить причиной для удаления.
Ранее из App Store пропало приложение онлайн-кинотеатра Okko.