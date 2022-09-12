OneWeb проведёт тестирование системы мобильной связи 5G через космос

Компания OneWeb принимает участие в пилотном проекте по развитию спутниковой и 5G связи на территории Великобритании и проводит в Австралии совместные с Telstra тесты потенциальной коммерческой услуги.

Британская компания OneWeb, предоставляющая услуги спутниковой космической связи, начала сотрудничать с Инновационным центром 5G при Университете Суррея (5GIC) и CGI. Компании проведут совместные тесты для проверки возможности интеграции сетей спутниковой и мобильной 5G-связи. Проект 5G-Pilot Test финансируется Космическим агентством Великобритании и Европейским космическим агентством в рамках партнерского проекта Sunrise. Программа началась в первом квартале этого года и, как предполагается, продлится 18 месяцев.

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Компания OneWeb выступает в качестве лидера проекта, пытаясь вывести тест на «позицию готовности выхода на рынок путем разработки технических и операционных элементов для предоставления этой услуги». В рамках проекта будет проверена способность спутниковой сети OneWeb передавать услуги 5G в обратном канале; спутник-излучатель «Joey-Sat», анонсированный в прошлом году; и транспортировка сигнала от мобильной базовой станции 5G к базовой сети 5G.

«Создание совместимой спутниковой сети связи на низкой околоземной орбите и мобильной сети 5G имеет решающее значение для организации повсеместного, доступного, быстрого и стабильного подключения для компаний, пользователей и правительств. Вот почему мы рады полученной нами возможности опробовать будущее глобальной связи 5G в сети OneWeb», – сказал технический директор компании OneWeb Массимилиано Ладоваз.

Между тем, компания OneWeb подписала с австралийской телекоммуникационной компанией Telstra соглашение о намерениях с целью установления коммерческих отношений. Компании OneWeb и Telstra принимают участие в совместной программе тестирования, которая началась в Великобритании и теперь перемещается в Австралию и призвана проверить случаи использования удаленного подключения. В компании Telstra отмечают, что потенциальная будущая услуга может охватывать сферы транзитной и надежной связи, Интернет вещей, экстренных служб, домашней широкополосной связи и агротехники.

Оператор также подписал меморандум о взаимопонимании с компанией по управлению автономными судами HD Hyundai Avikus по исследованию возможностей использования LEO-спутников для автономного судоходства и объявил о совместных с Marlink планах морских испытаний LEO-спутников до конца года.