Как действуют киберпреступники в 2022: 4 самых распространённых вида кибератак

К вопросу кибербезопасности не стоит относиться легкомысленно, ведь методы и технологии, используемые мошенниками, ежегодно меняются и совершенствуются. Чтобы не попасть в ловушку и предотвратить плачевные последствия для своего бизнеса, рекомендуем ознакомиться с наиболее распространёнными сегодня кибератаками.

DoS и DDoS-атаки

Обе атаки по своей сути идентичны, с той лишь разницей, что DoS-атака осуществляется из одного источника, а DDoS с двух и более. Для осуществления атаки киберпреступник отправляет на определенный сервер огромное количество запросов, что приводит к его зависанию и отключению. Иногда на устранение последствий DDoS-атаки могут уйти месяцы.

Защититься от перегрузки можно, используя облачные веб-сервисы, которые могут поглощать чрезмерный трафик. Также можно обратиться за помощью к провайдеру. В Казахстане надежные решения по организации систем кибербезопасности предоставляет АО "Казтелепорт". Ознакомиться с услугой защиты серверов от DDoS можно по ссылке: https://kazteleport.kz/services/informasionnaya-bezopasnost/zashchita-ot-ddos-atak/.

Фишинг

Для этой атаки в основном используются мессенджеры, электронная почта и другие инструменты для связи, позволяющие отправлять текстовые сообщения и файлы. Отправляя ссылку или непосредственно ПО, мошенники обманным способом заставляют людей загружать на свои устройства вредоносные программы.

Жертва в этом случае ничего не подозревает, поскольку зачастую преступники используют ссылки, похожие на адреса популярных сайтов, или кликбейты (всем печально известные «сенсационные заголовки»).

Цель фишинга может быть любой: похищение данных, выведение из строя системы, использование компьютера жертвы для выполнения определённых алгоритмов.

Чтобы обезопасить себя, необходимо позаботиться о надёжной аутентификации, использовать все инструменты безопасности, предоставляемые операционной системой и приложениями. Кроме того, следует критически относиться к сообщениям с прикреплёнными файлами и ссылками.

Атаки программ-вымогателей

Эти программы ещё известны под названием ransomware. При установке на устройство они блокируют доступ пользователей к их собственному ПО и требуют внесения денежных средств для разблокировки. Но, как правило, даже в случае осуществления оплаты доступ к системе не восстанавливается. Обычно программы-вымогатели распространяются с помощью спама или же социальной инженерии.

Предотвратить такую атаку можно теми же методами, что и в случае фишинга. Однако когда беда уже произошла, нужно попытаться удалить мошенническое ПО. Если это невозможно, лучше всего уничтожить все данные с заражённого компьютера и восстановить их с помощью резервных копий.

Уязвимость нулевого дня

В данном случае кибермошенники используют эксплойт нулевого дня, или другими словами дефект в безопасности программы. С помощью невыявленной пользователем программной ошибки преступники получают доступ к устройству и устанавливают на него вирусные приложения. Для защиты от такой атаки нужно использовать антивирусы нового поколения и регулярно обновлять ПО.