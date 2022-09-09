Sony Music полностью покидает РФ: российский лейбл передадут местной управляющей компании

Заниматься российским лейблом и его реестром будет местная управляющая компания.

Что произошло

Спустя полгода после заявления Sony Music о приостановке работы в России, компания заявила, что «приняла решение полностью покинуть российский рынок и передать российскую компанию и ее местный состав под местное управление».

«Поскольку война продолжает оказывать разрушительное гуманитарное воздействие на Украину, а санкции в отношении России продолжают усиливаться, мы больше не можем сохранять присутствие в России», — говорят представители Sony Music Group в комментарии Billboard.

Кто будет управлять российским лейблом

Местную компанию, которая возьмет на себя управление российским лейблом Sony, возглавит бывшим управляющий директор Sony Music Russia Ариной Дмитриева. Информация о передаче и регистрации новой компании была размещена на сайте ФНС России 25 августа. Источники издания Billboard заявляют, что новая компания будет полностью независимой и отдельной от Sony Music Group организацией и будет представлять только местных исполнителей.

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Международные исполнители, ранее распространяемые Sony Music Russia, не включены в условия передачи, и Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с официальным запросом удалить любой репертуар Sony Music, все еще доступный в стране (выпуск новых релизов был приостановлен с марта, но альбомы и песни, которые были загружены на местные потоковые платформы до вторжения, по-прежнему широко доступны).

Как работают другие студии

В связи с войной Universal Music Group и Warner Music Group также прекратили свою деятельность в начале марта, заморозив все инвестиции, рекламную деятельность, производство и выпуск новых релизов. Однако все три крупных лейбла продолжали оказывать финансовую поддержку своим сотрудникам в России и не закрывали там офисы. Sony Music первой полностью ушла из страны, разорвав все связи с местными сотрудниками и артистами.

Что будет с сотрудниками

У Sony Music Group было от 40 до 50 сотрудников в России, распределенных между звукозаписывающим лейблом и независимым дистрибьютором The Orchard. Ожидается, что некоторым из этих сотрудников предложат работу на недавно созданном независимом лейбле. The Orchard также больше не будет присутствовать в стране и, как предполагается, либо прекратит, либо находится в процессе прекращения любых дистрибьюторских сделок с российскими лейблами.