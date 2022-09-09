Проект eBay, изначально носивший название AuctionWeb, начинался как хобби программиста Пьера Омидьяра, запустившего этот web-сайт после того, как был вынужден провести все выходные Дня труда дома, разрабатывая сайт. Первым предметом, выставленным на аукцион, стала сломанная лазерная указка Омидьяра. Он установил на неё первоначальную ставку в один доллар. Приблизительно через неделю он продал этот предмет за 14.83 доллара канадскому коллекционеру Марку Фрейзеру.

Проект AuctionWeb начал очень быстро набирать популярность. Это была первая интернет-площадка для проведения аукционов, которая предоставляла возможность заключения индивидуальных соглашений между частными лицами. К июню 1996 г. через AuctionWeb было продано товаров на общую сумму в 7.2 миллиона долларов, и Омидьяр уже не мог самостоятельно управлять сайтом. Он нанял Криса Агарпаоаса, своего первого сотрудника, который до сих пор работает в компании.

В 1997 году компания сменила название на eBay – на эту идею Омидьяра натолкнуло название его консалтинговой фирмы: Echo Bay Technology Group. Проект никогда не утрачивал своего статуса специализированной платформы для проведения аукционов между частными лицами и компаниями/клиентами. Сегодня eBay остался одной из самых устойчивых историй успеха с первых дней истории Всемирной паутины.