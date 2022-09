Чарльз Симони, известный как главный архитектор Microsoft Word, родился в Будапеште, Венгрия.

После переезда в Соединенные Штаты для обучения в Калифорнийском университете в Беркли Симони устроился на работу в компанию Xerox PARC в Пало-Альто, где он занялся разработкой первого текстового редактора категории WYSIWYG (What You See Is What You Get, или «что видишь – то и получаешь»).

Позже, оказавшись в компании Microsoft, он интегрировал похожие теории в редактор Word и Multiplan, являвшийся предшественником электронной таблицы Microsoft Excel.