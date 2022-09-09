Этот месяц в истории технологий: Сентябрь
Первый месяц осени напоминает нам о нескольких монументальных стартах в истории технологий – от выпуска первого в мире VHS-видеомагнитофона до зарождения франшизы видеоигр и ввода в эксплуатацию первого трансатлантического телефонного кабеля. Обо всех этих событиях читайте ниже.
Суперкомпьютер для игры в шахматы от IBM
После того, как в мае компьютер для игры в шахматы Deep Blue обыграл чемпиона мира Гарри Каспарова в матче, за которым наблюдал весь мир, передовая компьютерная компания решила сделать свою машину более быстрой и мощной.
2 сентября 1997 года в компании IBM объявили о том, что её новая модель RS/6000 SP, параллельный суперкомпьютер, является на 58 процентов быстрее благодаря новому микропроцессору и некоторым усовершенствованиям программного обеспечения.
Основана компания eBay
Проект eBay, изначально носивший название AuctionWeb, начинался как хобби программиста Пьера Омидьяра, запустившего этот web-сайт после того, как был вынужден провести все выходные Дня труда дома, разрабатывая сайт. Первым предметом, выставленным на аукцион, стала сломанная лазерная указка Омидьяра. Он установил на неё первоначальную ставку в один доллар. Приблизительно через неделю он продал этот предмет за 14.83 доллара канадскому коллекционеру Марку Фрейзеру.
Проект AuctionWeb начал очень быстро набирать популярность. Это была первая интернет-площадка для проведения аукционов, которая предоставляла возможность заключения индивидуальных соглашений между частными лицами. К июню 1996 г. через AuctionWeb было продано товаров на общую сумму в 7.2 миллиона долларов, и Омидьяр уже не мог самостоятельно управлять сайтом. Он нанял Криса Агарпаоаса, своего первого сотрудника, который до сих пор работает в компании.
В 1997 году компания сменила название на eBay – на эту идею Омидьяра натолкнуло название его консалтинговой фирмы: Echo Bay Technology Group. Проект никогда не утрачивал своего статуса специализированной платформы для проведения аукционов между частными лицами и компаниями/клиентами. Сегодня eBay остался одной из самых устойчивых историй успеха с первых дней истории Всемирной паутины.
Родился пионер искусственного интеллекта
Джон Маккарти, среди вкладов которого в развитие сферы информатики, в частности язык LISP, родился в Бостоне.
Окончив обучение в Калифорнийском техническом университете и Принстонском университете, Маккарти, в то время профессор Массачусетского технологического института, разработал язык LISP – первый компьютерный язык, созданный для написания программ искусственного интеллекта (AI). Большую часть своей карьеры Маккарти преподавал в Стэнфордском университете.
Язык LISP помог добиться значительных успехов в обеспечении гибкости информации, необходимой для программирования искусственного интеллекта, и этот результат очень радовал Маккарти, который однажды сказал: «Мы должны попытаться сделать системы искусственного интеллекта такими же хорошими, как дети».
Первый случай «бага» или компьютерного «жучка»
9 сентября 1947 года был зафиксирован первый случай обнаружения компьютерного «жучка». Однако, это была не привычная нам всем досадная ошибка в программном обеспечении, известная как «баг», или «жучок». В тот раз работу компьютера нарушила самая обычная живая моль, которая вызвала проблемы с аппаратным обеспечением.
Этот «первый в истории фактический случай обнаружения жучка» зафиксировала компьютерный учёный Грейс Хоппер. После того, как её коллеги из Гарварда открыли корпус определенного компьютерного оборудования, чтобы попытаться выяснить, что именно приводит к ошибкам в работе компьютера, они были удивлены, увидев насекомое в ловушке. Им буквально пришлось провести дезинсекцию машины, чтобы устранить проблему, и факт обнаружения печально известной моли был зафиксирован в дневнике Хоппер. В 15:45 Грейс Мюррей Хоппер фиксирует в журнале регистрации выявление «первого компьютерного жучка» в компьютере Harvard Mark II.
Представлен первый VHS-видеомагнитофон
JVC HR-3300 VIDSTAR стал первым видеомагнитофоном стандарта VHS, появившемся на рынке. Он был представлен президентом компании JVC в токийском отеле Okura 9 сентября 1976 года.
Продажи устройства официально стартовали в Японии 31 октября 1976 – на японском рынке он продавался под названием Victor HR-3300. В 1977 году видеомагнитофон появился на полках магазинов за пределами Японии – в Соединенных Штатах он продавался под названием HR-3300U, а в Великобритании – под названием HR-3300EK.
В 2008 году HR-3300 стал первым видеомагнитофоном, зарегистрированным в Национальном музее природы и науки в Токио, Япония. В 2014 году издание Business Week назвало разработку модели одной из 85 самых революционных идей.
Родился главный архитектор Microsoft Word
Чарльз Симони, известный как главный архитектор Microsoft Word, родился в Будапеште, Венгрия.
После переезда в Соединенные Штаты для обучения в Калифорнийском университете в Беркли Симони устроился на работу в компанию Xerox PARC в Пало-Альто, где он занялся разработкой первого текстового редактора категории WYSIWYG (What You See Is What You Get, или «что видишь – то и получаешь»).
Позже, оказавшись в компании Microsoft, он интегрировал похожие теории в редактор Word и Multiplan, являвшийся предшественником электронной таблицы Microsoft Excel.
Продемонстрирована интегральная микросхема
В 1960-х годах активно развивавшаяся компьютерная индустрия столкнулась с серьезной проблемой, которая получила название «Тирания чисел». В то время вычислительная мощность компьютеров была ограничена из-за постоянно растущего числа компонентов, необходимых для обработки информации. А поскольку каждый транзистор, конденсатор, резистор и т.д. нужно было соединить вместе и спаять вручную, машины стали очень громоздкими, и их было сложно конструировать.
Летом 1958 года инженер компании Texas Instruments смог решить эту проблему, объединив транзистор, конденсатор и три резистора в одной микросхеме. Он сконструировал прототип схемы и показал его компании Texas Instruments в сентябре 1958 года. Эта инновация совершила настоящую революцию в мире микроэлектроники, проложив путь к созданию все меньших и меньших микросхем и увеличив таким образом потенциал компьютерной обработки на несколько порядков величин.
Выпущена игра Super Mario Bros.
Тридцать семь лет назад компания Nintendo впервые представила видеоигру, уничтожившую всех конкурентов.
Если вы до сих пор не поняли намёков – речь идёт об игре Super Mario Bros., которая была выпущена в Японии 13 сентября 1985 года. Позже в том же году начались продажи игры в Северной Америке, и она быстро превратилась в одну из самых популярных видеоигр всех времён: на сегодня было продано более 40 миллионов копий для оригинальной системы развлечений Nintendo (NES).
Фактически главный персонаж игры по имени Марио – усатый сантехник в комбинезоне и красной шапочке – стал неофициальным талисманом компании Nintendo, появляясь в более чем 200 различных видеоиграх компании, от Mario Kart до Mario Party, благодаря чему большой портфель игр на тему Марио стал наиболее продаваемой франшизой видеоигр.
Сформирована корпорация ICANN
ICANN, или Интернет-корпорация по присвоению имён и номеров – это некоммерческая частная организация, зарегистрированная в Калифорнии 18 сентября 1998 года, которой было поручено перенять от правительства США различные административные обязанности, связанные с управлением службами Интернета.
В функции ICANN входит, в частности, надзор за доменами верхнего уровня (TLD; например, .com, .net, .org, .edu, .info), вопросы регистрации и поддержки каталога доменных имён (например, www.mediasat.info), которые используются в пределах Интернет-протокола (IP) и разрешения споров по использованию торговых марок в разрезе доменных имён.
Представлено первое устройство на Android
23 сентября 2008 года компания Google выпустила первую общедоступную версию мобильной ОС, представленную как Android 1.0. Правда, её разработка началась несколькими годами раньше.
Первый в мире телефон на базе Android, выпущенный также 23 сентября 2008, имел одну миссию: бросить вызов iPhone. И этот вызов был успешным. Компании T-Mobile, Google и HTC представили T-Mobile G1 (также известный как HTC Dream) – первый в мире смартфон на базе Android.
Упомянутый смартфон был массивным (17 мм), имел дисплей с низким разрешением (320x480) и не имел виртуальной клавиатуры, что заставляло пользователей нажимать на крошечную выдвижную физическую клавиатуру. Для навигации в нём использовались причудливый трекбол и физические кнопки. Тем не менее, за первые шесть месяцев компания T-Mobile продала более миллиона смартфонов HTC Dream.
Первый трансатлантический телефонный кабель
25 сентября 1956 года заработал первый трансатлантический телефонный кабель TAT-1 Offsite Link, который содержал 36 телефонных каналов. Кабель был проложен между 1955 и 1956 годами между заливом Галланах, вблизи Обана, Шотландия, и Кларенвиллем, Ньюфаундленд, Канада.
Невероятный интерес представляет этот MP3-аудиофайл (7 минут, 1,8 МБ) с частью первого официального телефонного звонка через ТАТ-1, который включает разговор между представителями трёх органов связи, ответственных за кабель, что очень ярко передаёт важность момента.
До этого для нужд трансатлантической телефонной связи использовалась очень дорогая система на основе радиоволн, действовавшая с 1927 года. Однако с помощью службы телефонной трансатлантической радиосвязи ежегодно осуществлялось всего около 2000 звонков.